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爱奇艺限制投屏案二审维持原判：补偿原告41天黄金会员时长

2024-11-06 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:近日，爱奇艺限制投屏案的原告朱元律师发表声明，宣布在11月6日收到了该案二审的判决结果。二审法院维持了一审的判决，裁定爱奇艺必须在老会员的有效期内继续提供高清投屏服务，并且需向原告补偿41天的黄金会员时长。

朱元律师表示，他尊重法院的生效判决，并基于提起本案的初衷，再次呼吁爱奇艺作为一个面向所有会员的平台，应在判决生效后以公告形式对所有受影响的会员进行同等的补偿。

本案起源于今年7月，原告朱元在一审上诉期的最后一天决定提起上诉，争取为不连续订阅的单次会员和连续包月会员争取同等的待遇。与此同时，爱奇艺方面也提起了上诉，坚称没有义务永久、免费向黄金会员提供高于480P清晰度的投屏服务，并认为一审判决在事实认定和法律适用上存在错误。

根据一审的判决，原告在2025年7月15日前有权享受720P及1080P的高清投屏服务，同时爱奇艺需补偿原告41天的黄金VIP会员时长。此案的起因是朱元在2023年1月11日发现爱奇艺对黄金VIP会员的投屏清晰度进行了限制，仅允许以480P的清晰度进行投屏，若需要更高清晰度则必须升级至更高级别的会员。在与爱奇艺客服沟通未能取得满意结果后，朱元认为爱奇艺单方面变更了合同条款，构成了违约，因此将爱奇艺告上法庭。

随着二审的判决结果出炉，爱奇艺限制投屏案的法律程序已告一段落，原告朱元获得了相应的补偿，此案也提醒了视频平台在服务条款变更时需更加谨慎，尊重用户的合法权益。

爱奇艺限制投屏案二审维持原判！补偿原告41天黄金会员时长

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