微软正式下架Paint 3D：曾经的3D创意野心就此落幕

微软今日正式将Paint3D从Windows商店中下架，标志着这款曾被寄予厚望的3D创意工具的时代即将结束。虽然已安装该应用的用户仍可继续使用，但该应用将不再提供更新支持。

Paint3D于2017年首次亮相时，曾被微软视为传统MS Paint的继任者，体现了公司对Windows混合现实未来的期待。这款应用提供3D画笔、3D形状等创意工具，支持用户免费创作3D艺术作品。然而，在用户强烈反对取代经典Paint的声浪下，微软最终选择同时保留两款应用。

事实证明，Paint3D未能达到公司预期。随着下载量持续走低，微软逐渐将重心转向为经典Paint添加新功能。一些开发者表示遗憾，认为Paint3D在创建软件图形方面具有独特优势，是Windows平台上最好的3D艺术创作工具之一。

目前，Windows10和11用户已无法在Microsoft Store中找到或下载Paint3D。已安装该应用的用户会看到一则通知横幅，提示应用将于2024年11月4日起停止在商店提供和更新。虽然应用目前仍能正常运行，但已出现无法在"打开方式"菜单显示等问题。

这一决定标志着微软在Windows系统3D创意领域的一次重要战略调整，也为这款存在近七年的应用画上了句点。

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