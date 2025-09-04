华为小平板MatePad Mini发布：售价3299元起 支持插卡打电话

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:今日，华为正式推出全新品类产品MatePad Mini小平板，以“小平板 大手机”为口号，主打便携性与通信能力融合。该产品提供六种存储版本，售价区间为3299元至6499元，其中12+256GB悦读版起售价3299元，16GB+1TB典藏版（含手写笔及皮套）顶配6499元，智能皮套单独售价199元。

核心配置上，MatePad Mini采用8.8英寸2560×1600分辨率OLED屏，通过2.99mm四等边挖孔设计实现92%屏占比，支持120Hz高刷新率与1800尼特HDR动态显示，Real RGB像素密度达343PPI。相较于iPad mini，其在机身尺寸更紧凑的同时提供更大可视面积。机身提供雪域白、曜石黑、云杉绿三款常规配色及寰宇红典藏版，厚度5.1-5.6mm，重量255-266g，搭配锦纤/素皮后盖材质，兼顾轻薄与质感。

通信能力成为该产品核心卖点。根据包装盒信息显示，MatePad Mini设备类别标注为“数字移动电话机”，支持插卡蜂窝网络及VoLTE通话功能，填补了华为平板在移动通信领域的空白。结合曝光的麒麟9010处理器信息，其性能表现与能效控制值得期待。设备内置6400mAh电池，支持66W有线快充，并首次在华为平板产品线引入双向北斗卫星短信功能，搭配灵犀通信技术提升弱网环境下的连接稳定性。

影像系统方面，前置3200万像素镜头支持AI美颜与视频通话优化，后置5000万主摄+800万超广角双摄组合，满足多场景拍摄需求。交互体验上，侧边指纹识别模块与华为M-Pencil Pro手写笔（典藏版构成生产力组合，支持4096级压感与全局批注功能。系统层面预装HarmonyOS5.1，通过分布式能力实现跨设备协同，类手机操作逻辑降低用户学习成本。

从定价策略来看，悦读版以3299元切入中高端市场，柔光屏版本（3799元起）通过防眩光技术瞄准阅读场景，而包含手写笔与皮套的典藏版则面向商务人士与创意群体。值得注意的是，该产品通过工信部入网认证时显示支持5G增强移动宽带(eMBB)技术，结合卫星通信功能，或预示华为在平板品类开启“全时在线”新赛道。目前各版本已开启预售，将于近日正式开售。

（举报）