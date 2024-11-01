AI日报：Claude推出桌面客户端；ChatGPT、谷歌Gemini均推搜索功能；阿里EcomID原生支持ComfyUI；Suno新增AI歌手克隆功能

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1、Anthropic旗下Claude AI推出桌面客户端

Anthropic公司推出了AI聊天机器人Claude的桌面应用程序，提升用户体验，使用户能更便捷地与Claude互动。同时，移动端应用也新增了语音输入功能，增强用户交互体验。

【AiBase提要:】 🚀 提升用户体验，推出桌面应用程序，方便用户与Claude互动。 🎤 移动端应用新增语音输入功能，用户可以通过语音与Claude交流。 💻 竞争对手如ChatGPT和Perplexity已推出桌面应用，Anthropic公司保持竞争力。 详情链接:https://claude.ai/download

2、OpenAI公司推出ChatGPT search搜索功能

OpenAI公司推出了名为ChatGPT search的新功能，用户可以通过对话界面快速获取最新的网络搜索结果，无需跳转到传统搜索引擎，提供实时信息如体育比分、新闻、股票报价等。该功能简化了用户获取有用答案的过程，使用户可以以自然、对话的方式提问，并获得更好的答案。

【AiBase提要:】 🔍 ChatGPT search功能让用户通过对话界面快速获取最新网络搜索结果，提供实时信息如体育比分、新闻、股票报价等。 🔄 用户可以选择让ChatGPT搜索网络或手动点击搜索图标进行搜索，使获取信息更便捷。 🌐 OpenAI与新闻和数据提供商合作，为搜索结果添加最新信息和新的视觉设计，强调归因可信新闻源的信息，扩大出版商的影响力。

3、谷歌 Gemini API 推出 “连接实时搜索” 功能 提升AI响应准确性

谷歌 AI 工作室与 Gemini API联合推出了“与谷歌搜索的实时连接”功能，旨在帮助开发者提升AI模型的响应准确性。这一功能能从谷歌搜索中获取最新信息，减少虚假信息，提供透明且最新的回答。同时支持动态检索，开发者可根据需要灵活激活实时数据检索，提高回答质量。

【AiBase提要:】 🌐 新功能 “与谷歌搜索的实时连接” 旨在提高AI模型的响应准确性。 💰 Gemini API定价为每1000个查询35美元，支持实时数据检索。 🔄 开发者可根据需求灵活激活实时数据检索，提高回答质量。

4、带图层的AI生图软件来了!Blendbox Alpha 版发布

Blendbox Alpha版是一款革命性的AI图像生成软件，重新定义了艺术家创作的方式。通过引入图层概念，用户可以像使用PS一样控制图像生成，摆脱了过度依赖提示词的创作方式。艺术家可以实时调整纹理、光影、颜色方案和对象位置，实现高度的创作自由。

【AiBase提要:】 🎨 Blendbox Alpha版重新定义了AI艺术创作方式，让艺术家重新掌控创作过程。 🔧 Blendbox通过模块化的图像控制功能，允许用户调整单个元素，加快创作迭代速度。 🖼 Blendbox的图像更改是局部进行的，艺术家可以针对特定区域和元素进行调整，保持图像整体性。 详情链接:https://www.blendbox.ai/

5、告别“假脸”模特!阿里EcomID重磅来袭

阿里巴巴最新发布的AI人像生成项目EcomID带来了显著突破，完美继承了InstantID和PulID的优势，实现了创新。该工具在图像生成效果、文本到图像功能、用户体验等方面都有突出表现，重新定义了AI图像生成的品质标准。

【AiBase提要:】 🚀 EcomID在技术层面采用创新的架构设计，借鉴了PuLID的ID-Encoder和交叉注意力组件，降低了ID embedding对文本embedding的干扰。 💡 EcomID的亮点在于卓越的图像生成效果，保持稳定的身份特征，完整保留了文本到图像的功能，极大提升了生成图像的真实感。 ⚙️ SDXL-EcomID为ComfyUI用户带来全新使用体验，支持基础和换脸两种工作流程，提供高级定制功能，展现出极强的适应性。 详情链接:https://github.com/alimama-creative/SDXL_EcomID_ComfyUI

6、D-ID推超逼真AI虚拟头像:进行视频训练就能复刻头部和躯干动作

D-ID推出两款新型虚拟头像Express和Premium+，旨在提升内容创作的质量和效率，满足企业在市场营销、销售和客户支持等领域的需求。公司致力于打造超逼真的虚拟头像，提供实时互动能力，以增强用户体验。个性化视频活动显著提升企业点击率和转化率。

【AiBase提要:】 🌟 D-ID推出Express和Premium+两款新型虚拟头像，提升内容创作效率。 🤖 Premium+头像具备实时互动能力，适合网络研讨会和翻译应用。 📈 个性化视频活动显著提升企业的点击率和转化率。

7、Suno新增AI歌手克隆功能，一键复刻专属音乐风格

Suno推出的Personas功能让用户可以复制自己钟爱的音乐风格，一键生成带有个人特色的AI音乐，打造专属音乐IP。这项突破性功能允许用户提取保存某首歌曲的核心元素，包括人声特点、音乐风格和情感氛围，让创作保持一致的个人特色。

【AiBase提要:】 ⚙️ 用户可以复制自己钟爱的音乐风格，一键生成带有个人特色的AI音乐，打造专属音乐IP。 🎵 Personas功能允许用户提取保存某首歌曲的核心元素，包括人声特点、音乐风格和情感氛围，让创作保持一致的个人特色。 🔗 用户可以选择将自己的Persona设为公开或私密，拥有独立页面，展示在创作者的资料库和个人主页中，增加音乐创作的社交价值。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/suno-ai

8、ElevenLabs推开源小项目X-to-Voice:一键将Twitter账号转化为个性化虚拟形象

ElevenLabs最近发布了开源项目X-to-Voice，利用声音设计API和动态头像技术，智能分析Twitter用户资料，生成个性化虚拟形象。项目高度个性化定制，用户只需输入账号名称即可获得独特声音配置和动画头像。技术整合了声音生成、动态头像制作等多项尖端技术，提供全新社交表达方式。

【AiBase提要:】 🔊 个性化声音生成和动态头像制作 🤖 技术整合包括声音设计API和Taedra工具 🌐 项目部署在Vercel平台，提供简单用户体验 详情链接:https://github.com/elevenlabs/elevenlabs-examples/tree/main/examples/text-to-voice/x-to-voice

9、Meta 重磅发布!MobileLLM 模型全面开放，研究人员免费获取!

Meta 最近宣布其 MobileLLM 模型现已向研究人员开放，用户可在 Hugging Face 平台上免费下载并使用这些模型，这一举措推动移动设备上的大型语言模型研究和开发，为开发者和学术界提供更广泛的工具与资源。

【AiBase提要:】 🌟 Meta 的 MobileLLM 模型现已在 Hugging Face 平台上免费提供，供研究人员下载与测试。 🤖 MobileLLM 旨在推动移动设备上的大型语言模型研究，降低使用门槛。 📈 企业与开发者被鼓励通过 AI 技术优化流程，以实现更好的业务绩效。 详情链接:https://huggingface.co/collections/facebook/mobilellm-6722be18cb86c20ebe113e95

10、夸克发布“灵知”学习大模型 全面升级“AI搜题”让新题、难题都有解

夸克全面升级“AI搜题”产品，提升搜题与解题速度与能力，助力用户提升学习效率。夸克AI能力落地于学习场景，让学习更智能。夸克“灵知”学习大模型实力强劲，解决用户痛点，产品能力得到全新发展。

【AiBase提要:】 🚀 夸克全面升级“AI搜题”产品，加速学习产品创新，提升用户学习效率。 💡 夸克“AI搜题”是全网首家完成全面AI化升级的搜题产品，支持各类题目搜寻与专业内容解答。 🧠 夸克“灵知”学习大模型在性能评测中表现优异，具备领先的推理能力和知识正确性。

11、字节祭出开源秘密武器HybridFlow，大模型训练速度飙升20倍，成本砍到脚脖子!

大模型（LLM）如GPT、Llama等在人工智能领域掀起了革命，但高效训练符合人类价值观仍是难题。字节跳动豆包团队开源HybridFlow框架，为RLHF带来新可能性。HybridFlow结合单控制器和多控制器模式，灵活高效执行RLHF数据流，吞吐量提升20.57倍，推动LLM技术发展。

【AiBase提要:】 🚀 HybridFlow框架创新结合单多控制器模式，解耦复杂计算数据依赖，灵活高效执行RLHF数据流。 💡 HybridFlow支持多种RLHF算法，如PPO、ReMax、Safe-RLHF，提供模块化API，简化算法实现和扩展。 ⚙️ HybridFlow的3D-HybridEngine组件支持高效模型权重重组，减少内存冗余和通信开销，提升训练效率。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2409.19256

12、谷歌地图终于开挂!Gemini加持解锁多项神技，网友:这才是真正的智能导航

谷歌地图近日宣布通过Gemini生成式AI模型进行重大升级，提供智能导航和全新场所发现体验，展示技术实力和用户体验持续努力。

【AiBase提要:】 🌟 谷歌地图整合Gemini AI模型，提供智能推荐功能，用户可用自然语言询问建议，系统智能筛选符合需求的场所。 🚗 导航体验全面优化，显示车道、人行横道和路标信息，提供准确车道选择建议，支持街景和AR实景导航模式。 🌍 新功能包括天气干扰报告、沉浸式视图扩展至全球150个城市，Waze导航应用也接入Gemini AI，提升用户体验。

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