小米澎程像在卖房上热搜 澎程N90 MaX预售定价29.99万

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:小米汽车今晚举办了澎程技术发布会，旗下首款增程车型澎程N90Max正式开启预售，定价29.99万元。这距离小米宣布造车过去三年半时间，澎程系列以全尺寸大七座SUV的姿态交出了增程技术的第一份答卷。

澎程N90Max定位全尺寸旗舰增程SUV，车身长宽高分别为5285mm、1998mm和1925mm，轴距达到3080mm，标配21英寸轮胎。通过特殊设计，整车风阻系数为0.55Cd，有助于进一步减少能耗。车漆方面提供远山青、蝴蝶谷蓝和火山灰三种版本，同时也有黑色、白色等常规配色可选。

外观细节上，澎程N90Max延续了小米汽车的家族化设计语言，配备蜻蜓大灯和光环尾灯，同时保留了无边框外后视镜、鹅卵石激光雷达和侧摄像头等SU7与YU7同款配置。后车门支持接近90度的大角度开合，方便乘客上下车，用户还可选装具备开门预警及避障功能的智能电动门。

内饰方面，澎程N90Max采用了全新设计方案，整体风格更偏向家用。悬浮式仪表盘、HUD抬头显示和大尺寸中控屏构成了前排的信息交互核心，双幅式多功能方向盘和菱格纹真皮座椅也同步换新。中岛扶手区域与中控台断开，原因是前排座椅支持180度向后旋转，实现与后排的对坐模式。车内提供四杯架和双手机面板，二排则配备21.4英寸3K后排娱乐屏以及9升容量的压缩机车载冰箱。

空间是澎程N90Max最突出的亮点。作为市面上少有的2+2+3七座布局全尺寸SUV，该车采用纯平地板设计，前后长度达2900mm，地板角度仅为2.95度。配合集成式H臂悬架和后排空调风道布局，座舱内高度达到1233mm，学龄期儿童可以在车内轻松站立。超长滑轨配合车载桌板，能够拓展出办公、学习和娱乐等多种使用场景。

舒适性配置方面，一二排标配16点式座椅按摩、通风和加热功能，全车最多可配备4个零重力座椅。全车具备12个生态接口和14个电源接口，并搭载小米星弦音响系统。驾驶辅助方面，N90全系标配小米HAD系统，硬件包括英伟达Thur芯片、顶部激光雷达、后向固态激光雷达、4D毫米波雷达、11颗高清摄像头和12颗超声波雷达。

底盘和安全性上，N90采用前双叉臂、后多连杆独立悬架，配备空气弹簧和全车4个液压衬套，最高涉水能力达750mm。车身采用铠甲笼式结构，最高强度达2200MPa，全车配备12个安全气囊和9个碰撞传感器，门把手和尾门均设有三重冗余与双应急拉手。

动力部分，澎程N90Max搭载超级增程系统，由定制东安1.5T增程器与双电机四驱组成，系统功率310千瓦，零百加速5.9秒，极速190km/h，WLTC百公里亏电油耗为6.26升。提供52度和76度两种电池容量，CLTC纯电续航分别为464公里，综合续航最高达1705公里，支持超快充，15分钟最长可补能285公里，从20%充至80%最快仅需18分钟。

澎程N90Max的预售开启标志着小米汽车正式进入增程赛道，29.99万元的定价使其直接切入大型家用SUV市场的核心竞争地带。更多车型细节和实际动态体验，有待后续交付前的进一步揭晓。

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