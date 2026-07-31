雷军称冰箱彩电大沙发是小米强项 澎程N90 Max预售价29.99万

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:在昨日举行的小米澎程技术发布会上，雷军正式公布了澎程系列首款量产车型——小米澎程N90Max的全部核心参数。这款定位大七座旗舰增程SUV的车型，以5285mm车长、1998mm车宽、1825mm车高和3080mm轴距的车身尺寸，配合2+2+3经典大七座布局，一出场便将同级别车型的配置标准推向了新的高度。

雷军在发布会上直言，车内“冰箱、彩电、大沙发”本来就是小米的传统长项。他提醒用户，小米起家于全品类智能家电，将家电领域的技术积累迁移到汽车座舱中，自然能给出远超行业平均水准的体验。澎程N90Max正是这一思路的集中体现——全车覆盖超大面积的夹层防晒玻璃，总面积达6.8㎡，紫外线隔绝率最高99.7%;车内配备21.4英寸超大后排娱乐屏和9L独立压缩机冰箱，一二排座椅全部标配16点式座椅按摩、通风加热功能，最多可选装4个零重力座椅。全车预留12个生态拓展接口和14个电源接口，音响系统则采用小米自研的星弦方案。

空间灵活性是澎程N90Max的另一大亮点。2+2+3布局一共支持18种不同的空间组合模式，常规状态下后备厢容积为577L，二三排座椅完全向前放倒前移后，最大储物空间可拓展至1831L。全车座椅、滑动中岛、车门和方向盘均支持电动调节，配套的高强度滑轨还做了39处防夹设计，兼顾安全与便利。

动力与续航方面，小米澎程N90Max搭载小米自研的超级增程系统，CLTC纯电续航达464km，综合总续航突破1705km，WLTC亏电油耗仅为6.26L/100km。补能速度也相当可观，15分钟最长可补充285km续航，电量从20%充至80%最快仅需18分钟，长途出行基本没有续航焦虑。

智能座舱与驾驶辅助方面，新车搭载第三代骁龙8移动平台和英伟达Thor车载计算平台，两颗主控芯片均采用4nm制程，配合双5G加WiFi7网络方案，全车数据传输更稳定。座舱系统为小米澎湃智能座舱，配套超级小爱全场景语音交互，支持跨设备全场景互联互通。全系标配小米HAD高阶辅助驾驶功能，新增后向固态激光雷达，测距精度最高可达2cm，底层搭载小米XLA认知大模型，进一步提升了辅助驾驶的决策合理性。

车身安全层面，澎程N90Max采用铠甲笼式车身设计，钢材最高强度达2200MPa，全车配备12个安全气囊与9个高精度碰撞传感器，同时搭载三重冗余门把手与尾门双应急拉手，在极端事故场景下也能最大程度保障车内人员的逃生安全。

发布会上同步公布了两款新车的预售价格:小米澎程N90Max预售价为29.99万元，定位大五座四驱增程SUV的小米澎程N70Max预售价为25.99万元。两款新车预计将在今年9月正式发布并开启交付，届时小米汽车在增程赛道上的真正竞争力将得到市场的全面检验。

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