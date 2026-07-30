OPPO A7 Pro Max官宣8月4日发布：万级电池 七年耐用

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:OPPO今日正式宣布，旗下首款搭载万级大容量电池的新机A7Pro Max将于8月4日发布。该机定位“新一代耐用传奇”，内置10000mAh超大容量电池，宣称七年耐用，并支持80W有线快充，续航能力成为最突出的卖点。

大容量电池往往意味着机身厚重，但OPPO此次采用了硅碳负极单电芯技术路线来平衡这一矛盾。相比传统双电芯方案，单电芯设计减少了内部排线与降压电路的占用，使得整机在拥有万级容量的同时，机身厚度控制在8.47mm，重量为226g。配合塑料中框设计，进一步减轻了携带负担，让超大电池手机的手感更接近常规机型。

配置方面，OPPO A7Pro Max搭载高通骁龙4Gen5处理器，提供12GB内存版本，能够满足短视频、社交软件以及轻度游戏等日常使用场景。正面配备一块6.78英寸1.5K分辨率OLED直屏，支持120Hz高刷新率，显示效果较为细腻流畅。

影像系统上，新机前置5000万像素自拍镜头，后置采用5000万像素主摄搭配200万像素辅助镜头的双摄组合，省略了超广角与长焦镜头，显然是为了将更多内部空间留给电池。同时，该机保留了3.5mm耳机孔与侧边指纹识别，对于习惯有线耳机和前置指纹操作的用户来说是一个友好的设计。

作为OPPO A系列的全新成员，A7Pro Max的定位非常明确:用万级电池和耐用性切入中端市场，而非追求影像或性能的极致。对于那些对续航有刚性需求、希望减少充电频次的用户来说，这款8月4日即将登场的新机或许是一个值得关注的选择。更多配置细节和实际充电表现，有待发布会揭晓。

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