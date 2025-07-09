小米：MIX Flip 2不要私自更换内屏膜 极易导致物理损坏

站长之家（ChinaZ.com）7月9日 消息:今日早间，小米CEO雷军转发小米手机官方微博发布的“小米MIX Flip2答网友问”，针对用户关注的新机可靠性及使用细节进行权威解答。其中，关于折叠屏手机内屏膜更换的疑问成为焦点。

针对用户能否自行撕下并更换小米MIX Flip2内屏膜的问题，小米明确回应:“不可自行操作，此原则适用于全行业折叠屏手机。”官方解释称，折叠屏内屏贴膜需在专业工具与无尘环境中完成，用户私自撕膜将使柔性屏幕直接暴露于冲击、灰尘等风险中，极易导致物理损坏。同时，第三方贴膜产品因未经过严格环境测试，其材质与粘合度可能进一步加剧屏幕损伤风险。小米特别提醒，在原厂内屏膜上叠加贴膜同样不可取，此举非但无法增强保护，反而会因膜层厚度增加提升屏幕受损概率。

为解决用户贴膜磨损的后顾之忧，小米推出官方更换服务:用户可前往线下售后网点更换TPU材质高清内屏保护膜，首年质保期内提供2次免费贴膜，保外或保内第3次起每次收费39元。针对出厂标配的AR膜，因其材质特殊需返厂更换，每次收费169元。

据披露，小米MIX Flip2内外屏均由TCL华星独家供应，采用一致的1.5K分辨率、460PPI像素密度与3200nits峰值亮度，支持120Hz高刷新率。此次官方对折叠屏维护细节的公开说明，既展现了小米对用户需求的重视，也为行业树立了售后服务透明化的标杆。

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