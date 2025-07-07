华为Mate80系列影像配置曝光 搭载国产高端影像传感器

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:近日，知名博主数码闲聊站放出猛料，华为即将于年底推出的Mate80系列新旗舰机型，将首发搭载麒麟9030旗舰芯片，这一消息迅速引发科技圈热议。

据爆料，Mate80系列在影像系统上实现重大突破，其后置主摄采用思特威SC590XS国产传感器，拥有5000万像素、1/1.28英寸超大底，并支持物理可变光圈技术。该传感器创新性地采用RYYB阵列设计，配合SuperPixGain HDR2.0技术，可实现单次曝光三帧融合，在保证超高动态范围的同时，有效抑制运动伪影，拍摄高速运动物体时画面依然清晰无拖影。

屏幕设计方面，华为Mate80系列将回归直屏方案，并首次采用直屏与3D人脸识别相结合的生物认证体系，同时预计支持侧边指纹识别功能。这套组合方案在国产旗舰机型中尚属首例，既保证了全面屏的视觉效果，又提供了多元化的安全验证方式。

系统层面，新机将出厂搭载鸿蒙6操作系统，在流畅度和跨设备协同能力上有望实现进一步提升。产品线规划上，Mate80系列或延续Mate70系列的四机型策略，推出Mate80、Mate80Pro、Mate80Pro+以及定位超高端的Mate80RS非凡大师版本，形成覆盖不同用户群体的完整产品矩阵。

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