首页 > 原创 > 关键词  > 华为最新资讯  > 正文

华为Mate80系列影像配置曝光 搭载国产高端影像传感器

2025-07-07 15:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:近日，知名博主数码闲聊站放出猛料，华为即将于年底推出的Mate80系列新旗舰机型，将首发搭载麒麟9030旗舰芯片，这一消息迅速引发科技圈热议。

据爆料，Mate80系列在影像系统上实现重大突破，其后置主摄采用思特威SC590XS国产传感器，拥有5000万像素、1/1.28英寸超大底，并支持物理可变光圈技术。该传感器创新性地采用RYYB阵列设计，配合SuperPixGain HDR2.0技术，可实现单次曝光三帧融合，在保证超高动态范围的同时，有效抑制运动伪影，拍摄高速运动物体时画面依然清晰无拖影。

华为 HUAWEI Mate 70

屏幕设计方面，华为Mate80系列将回归直屏方案，并首次采用直屏与3D人脸识别相结合的生物认证体系，同时预计支持侧边指纹识别功能。这套组合方案在国产旗舰机型中尚属首例，既保证了全面屏的视觉效果，又提供了多元化的安全验证方式。

系统层面，新机将出厂搭载鸿蒙6操作系统，在流畅度和跨设备协同能力上有望实现进一步提升。产品线规划上，Mate80系列或延续Mate70系列的四机型策略，推出Mate80、Mate80Pro、Mate80Pro+以及定位超高端的Mate80RS非凡大师版本，形成覆盖不同用户群体的完整产品矩阵。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 鸿蒙最强折叠屏！曝华为Mate X7发力影像：支持可变光圈

    华为Mate X7开始全面发力影像，后置5000万像素大底三摄，包含一颗潜望长焦，主摄支持可变光圈，还上了多光谱摄像头，部分镜组还配备玻塑混合镜片，并有华为深度参与的自研硬件落地。 按照惯例，华为Mate X7和Mate 80系列将在今年Q4登场，这将是华为史上最强折叠屏。

    ​华为Mate ​X7 ​5000万像素

  • 鸿蒙最强三折叠！华为Mate XTs下半年登场

    博主数码闲聊站爆料，华为将在下半年推出Mate XT小迭代三折叠以及Mate X7大迭代双折叠。 他还爆料，明年将带来Pura X阔折叠迭代新品，Mate XT大迭代、折叠平板正在评估中。

    ​华为Mate ​XT ​折叠屏手机

  • 曝华为Mate XTs九月登场：鸿蒙最强三折叠

    博主厂长是关同学爆料，华为Mate XTs 9月份到来，这是华为Mate XT的小改款，能力大大提升。 据悉，华为Mate XTs将搭载全新的麒麟芯片，同时提升影像和耐用性，出厂搭载原生鸿蒙，是鸿蒙史上最强三折叠屏。 在去年9月，华为推出了首款三折叠屏Mate XT非凡大师，开创了智能手机新形态，这款旗舰一经发布就引发关注，有数百万人参与预约，首销期间在黄牛渠道更是溢价数万元�

    ​华为Mate ​XTs ​折叠屏手机

  • 影像更菁彩！华为 Pura80 系列全系搭载HDR Vivid菁彩影像！

    华为Pura80系列于6月11日发布，搭载行业首创"一镜双目"双焦段切换式长焦结构，实现超大底与双长焦完美结合。全系配备HDR Vivid影像技术，支持最高10000nits亮度范围，突破传统影像亮度限制。该技术通过动态元数据技术实现实时优化，结合AI实时HDR功能，能精准还原火焰等高反差场景。同时支持Audio Vivid声技术，构建全感官体验。Pura80系列已与主流视频平台深度适配，用户可畅享HDR内容。作为2025年超高清发展年的旗舰机型，该系列通过HDR Vivid和广色域技术，带来专业级光影革命。

    ​华为 ​Pura80 ​系列

  • 今日发布！华为Pura 80系列来了 影像大升级：售价至少5000+买它还是苹果

    今日下午华为将正式发布Pura 80系列，这次新机在拍照上有了更大的升级。 该系列将带来Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro 和Pura 80 Ultra四款机型。 从目前曝光的情况看，华为Pura 80系列主打影像，将搭载5000万像素的一英寸国产超大底主摄，支持OFIC超大宽容度，采用独家定制模组 可变光圈，同时搭载行业首个双镜长焦，一镜双焦段，支持Ai摄影构图，支持可调节风格化拍照，包括流�

    ​华为Pura ​80系列 ​影像升级

  • 华为Mate X5折叠屏降价：8999元起 至高优惠4000元

    今日，华为终端正式对外宣布，旗下热门折叠屏手机华为Mate X5开启大幅优惠活动，至高可享受4000元的优惠力度，这一消息瞬间在智能手机市场掀起波澜。 从华为商城公布的信息来看，参与此次优惠的版本为12GB256GB和12GB512GB。优惠后，12GB256GB版本售价为8999元，12GB512GB版本售价为9999元，性价比进一步提升。 在性能配置方面，华为Mate X5堪称卓越。它搭载了麒麟9000s处理器，为用

    ​华为Mate ​X5 ​折叠屏手机

  • 《原神》鸿蒙版开启招募测试：支持华为Pura 80、Mate 70等系列机型

    米哈游午间宣布，鸿蒙版《原神》今日12:00开启测试服玩家招募。 据介绍，为保证未来后续版本与鸿蒙系统的适配，此次测试招募仅面向鸿蒙操作系统的旅行者开放。 此次玩家库招募针对后续测试版本，绝大部分内容都处于调整中状态。 官方表示，考虑到测试服的内容泄露可能会造成部分旅行者对正式版本内容的误解，破坏旅行者们正式服的体验。 因此需要参与玩家库的�

    ​米哈游 ​原神 ​鸿蒙系统

  • 华为Mate XT三折叠官方首次降价：17999元起 全系优惠2000

    华为Mate XT于2024年9月正式发布，一经问世便备受瞩目。作为全球首款量产的三折叠屏旗舰手机，它展开后拥有10.2英寸的超大屏幕，是目前全球屏幕面积最大的折叠屏手机，为用户带来了震撼的视觉体验。 为了解决三折叠屏的可靠性问题，华为首创了天工铰链系统。这一创新技术使得超薄柔性内屏能够实现双轨联动的内外同时弯折，大大提升了手机的耐用性和稳定性，让用户�

    ​华为 ​Mate ​XT

  • 华为Pura 80系列支持全新个性色卡：参数实时可调

    华为Pura 80系列今日正式发布，XMAGE色彩也再次升级，除了原生色卡还有新增的个性色卡。 拍前拍后色卡参数都可实时调整，一共有胶片风格、电影风格、动漫风格，也可以直接导入别人的色号使用，创作更简单了。

    ​华为Pura ​80 ​XMAGE色彩升级

  • 高德已可用 华为李小龙：Pura80系列支持长隧道车道级导航定位

    开车走隧道对很多人来说是个老大难，尤其是那些长度长、岔路多的隧道，由于信号不佳或者缺失，即便开了导航，也有可能错过出口导致绕路。 好消息是，华为已经解决了这个难题，刚刚，华为终端BG CTO李小龙发布消息称，Pura80系列支持长隧道车道级导航定位。 他表示，即使没有任何卫星信号辅助，在长隧道中也可以精确显示当前所处的车道，遇到隧道内的岔路口再也不�

    ​华为 ​长隧道导航 ​精准定位

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM