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国内有哪些ai大模型？一文看懂中国核心AI大模型全景

2025-07-03 15:16 · 稿源：站长之家

近两年，中国AI大模型发展驶入快车道，从通用底座到垂直场景，从中文理解到多模态生成，国产模型以惊人的速度重塑全球AI竞争格局。2025年，中国已形成“通用+行业”双轨并进的大模型生态，并在多个领域实现技术反超。

本文将带您深入盘点国内最具代表性的AI大模型及其突破性进展。

一、中国通用大模型:国产力量的崛起

百度·文心一言（ERNIE）

在SuperCLUE等权威评测中多次位居中文综合能力榜首，尤其在金融、教育场景中表现突出。其多模态生成能力（文本、图像、语音）成熟度领先，已赋能智能投顾系统，用户画像精准度提升35%。最新开源的文心4.5系列包含十款模型，FLOPs利用率达47%，为开发者提供全栈工具链。

深度求索·DeepSeek

其中，DeepSeek-R11/10参数规模实现GPT-4级数学推理，训练成本仅557.6万美元，堪称“性价比革命”。擅长动态推理优化与个性化生成，在金融高频交易决策中响应达毫秒级，工业故障诊断效率提升25%。其开源生态加速了国产芯片适配，沐曦、天数智芯等15家厂商已完成深度优化。

DeepSeek

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

阿里巴巴·通义千问（Qwen）

Qwen2.5-Max在Chatbot Arena盲测中位列全球第七，数学与编程能力斩获单项冠军。其多模态模型Qwen-VLo支持图文统一理解与生成，支持开放指令编辑，大幅提升创作自由度。全尺寸开源策略（7B～110B参数）推动开发者生态繁荣。

字节跳动·豆包大模型

采用稀疏MoE架构，以极低训练成本实现等效7倍Dense模型的性能。在多模态交互领域表现亮眼，支持实时语音合成（会哭会笑、能说方言），已覆盖超300家医院的患者教育场景。近期推出的“深入研究”功能可快速生成定制化报告并转成播客。

二、垂直领域:深耕行业的先锋力量

月之暗面·Kimi

20万汉字上下文窗口成为长文本处理标杆，显著提升学术分析效率。在医学文献综述场景帮助研究人员提效50%，正加速向法律、科研领域延伸。

Kimi AI 、月之暗面

科大讯飞·星火大模型

多语言交互能力突出（支持30+语种），APP下载量超2亿。深度融合语音识别与合成技术，在教育、医疗行业形成成熟解决方案，应答准确率提升50%以上。

智谱AI·GLM-4

清华系代表模型，国内首个支持视频通话的千亿参数模型。在语言理解与创意写作中表现均衡，知识问答精准度媲美GPT-4Turbo。

百川智能·百川大模型

专注医疗垂直场景，疾病诊断辅助系统覆盖超1000家医院。开源模型Baichuan-7B/13B下载量破百万，有效缓解基层医疗资源短缺。

如果你想要想快速对比这些垂直领域模型的详细参数，可以到【AIbase模型广场】网址:https://model.aibase.cn/models）进行查看，提供了强大的筛选和对比功能，可按行业、任务类型、参数规模等维度精准查找模型，帮助开发者和企业用户高效完成技术选型。

image.png

三、生成与创作:AIGC的核心引擎

腾讯·混元大模型

万亿参数规模支持文本到视频生成，深度整合微信生态。新发布的混元-A13B模型仅需1张中低端GPU即可部署，大幅降低AI应用门槛。

字节跳动·即梦AI

短视频创作神器，支持文/图生成1080P视频，操作简易性领先。上线一年内创作者使用率达40%，深度适配抖音内容生态。

四、行业落地与未来趋势

当前大模型竞争已从技术参数转向价值创造。典型案例包括:

  • 中关村科金交通基建大模型“灵筑智工”，使工程文档效率提升60%
  • 中国移动“九天客服大模型”实现24小时拟人化服务
  • 浪潮云“海若大模型”优化医疗病历生成流程

技术演进呈现三大趋势:

低成本推理优先:模型蒸馏与小参数量激活成主流

端侧部署普及:谷歌Gemma3n等模型实现手机端多模态运行

开源生态决胜:Qwen、DeepSeek等开源策略加速产业渗透

中国AI的爆发不是单点突破，而是千帆竞发的生态革命。当技术从实验室走向产线、医院、课堂，我们正见证一场无声却深刻的生产力进化。

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