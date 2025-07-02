小米YU7车外小爱语音开前备箱：需满足三个条件

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:小米旗下新车YU7凭借其创新的车外小爱同学功能成为市场焦点。该功能通过车外配备的8个麦克风和1个扬声器，实现了全方位语音控车体验，用户无论身处车辆哪个角度，都能轻松通过语音指令操控车辆，例如在车外直接呼唤小爱同学打开前备箱。

然而，这一创新功能也引发了部分网友和准车主对于安全问题的担忧。针对这一疑虑，小米汽车在最新一期官方问答中给出了详细回应。小米汽车表示，出于对用户安全的深度考量，车外通过小爱同学打开前备箱的操作需同时满足三个严格条件:首先，用户需在车机系统中开启“车外语音唤醒”功能;其次，蓝牙或数字钥匙必须位于车辆附近;最后，车辆必须处于P档且车上无乘员状态。

为进一步增强安全性，小米汽车还建议用户在使用车外小爱功能前，通过车机中的“账号管理”完成声纹录入。声纹录入后，系统将仅在声纹匹配且检测到蓝牙或数字钥匙时，才会执行车外语音指令。这一设计有效避免了未授权操作和意外触发的风险，为车辆安全提供了双重保障。

此外，小米YU7还具备智能的安全防护机制。当系统检测到车内有人时，车外语音功能将自动禁用，以确保车内人员的安全优先。小米汽车强调，不仅是开关前备箱，其他所有车外语音交互功能均配备了相同的安全保护机制，即便家人误操作也无需担忧安全问题。

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