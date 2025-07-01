卢伟冰回应小米青年公寓定价1999元：反复讨论最终决定的

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:昨晚，小米官方正式宣布，将在北京和南京两大城市推出一批青年公寓，旨在为应届毕业生及年轻员工提供高品质且经济实惠的居住选择，月租金均价定为1999元。小米集团合伙人、总裁卢伟冰在社交媒体发文透露，这一价格是经过反复讨论后确定的，体现了小米对年轻人才的深切关怀与支持。

据介绍，小米北京青年公寓选址昌平定泗路，共包含7栋建筑，提供2658间公寓。公寓主力房型为29平方米的开间，配备独立卫浴和智能家居系统，为租户打造舒适便捷的居住环境。地理位置上，公寓距离小米科技园约10公里，距小米智慧产业园仅约3公里，且提供班车直达园区，极大地方便了员工的通勤。在申请资格方面，北京青年公寓初期仅限应届生申请，具体安排为6月29日至7月12日供2025届应届生选择，随后逐步开放给2024届、2023届毕业生，剩余房源将依次分配给毕业三年内的社招员工及22届应届生。

与此同时，小米南京青年公寓则坐落于建邺区河西南CBD核心区域，共提供566间公寓，房型为55平方米的开间或两室一厅，空间宽敞，适合合租。公寓距离小米南京科技园仅100米之遥，步行即可到达地铁站，交通极为便利。南京青年公寓的申请则面向全员开放，先到先得，申请时间为7月1日至7月30日。

卢伟冰还表示，小米持续加大应届毕业生的招聘力度，2025年全国应届生招聘计划超过5000人。小米青年公寓作为公司配套项目之一，旨在让刚刚毕业的学生能够以低成本享受到高质量的生活，从而更好地投入到工作中去。这一举措不仅体现了小米对年轻人才的重视和培养，也彰显了其作为行业领军企业的社会责任感。

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