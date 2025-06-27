「6月27日AI日报」腾讯开源轻量级混元-A13B模型；可灵AI推“视频音效”功能

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1、腾讯开源轻量级混元-A13B模型1张中低端GPU卡即可部署

腾讯发布混元大模型家族的新成员混元-A13B模型，采用专家混合（MoE）架构，总参数规模达800亿，激活参数为130亿，大幅降低推理延迟与计算开销，为个人开发者和中小企业提供更具性价比的AI解决方案。该模型在数学、科学和逻辑推理任务中表现出色，支持调用工具生成复杂指令响应。

体验入口:https://hunyuan.tencent.com/

开源地址:https://github.com/Tencent-Hunyuan。

2、可灵AI推出“视频音效”功能，实现“所见即所听”沉浸体验

可灵AI全系列视频模型上线“视频音效”功能，用户生成视频时可同步生成立体声音效，实现“所见即所听”。升级的“音效生成”功能新增“视频生音效”模块，基于自研多模态视频生音效模型Kling-Foley，实现音画帧级对齐。该功能已向所有用户限时免费开放。

3、Black Forest震撼开源FLUX.1Kontext [dev]:媲美GPT-4o的图像编辑

Black Forest Labs开源图像编辑模型FLUX.1Kontext [dev]，基于12亿参数的流匹配变换器架构，支持消费级硬件运行。其核心功能是上下文感知与精准编辑，能理解文本和图像输入，实现真正上下文生成与编辑，支持多次迭代编辑。

开源地址:https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-Kontext-dev

Github:https://github.com/black-forest-labs/flux。

4、OpenAI发布Deep Research API新模型:o3/o4-mini-deep research

OpenAI推出两款Deep Research API新模型o3-deep-research和o4-mini-deep-research，专为高阶分析和深度信息合成设计，支持自动化网页搜索、数据分析、代码执行等功能。定价方面，o3模型每1000次调用价格为10至40美元，o4-mini价格更低，为2至8美元。

5、1999元起!小米AI眼镜颠覆智能穿戴，拍摄、支付、音乐一镜全能!

小米推出首款人工智能穿戴产品小米AI眼镜，具备第一人称拍摄、语音助手和开放式耳机功能，通过电致变色技术为用户带来个性化体验。眼镜采用轻量化设计，重量仅为40克，配备1200万像素前置摄像头，支持2K30帧每秒视频录制和直播功能。

6、迅雷发布下载MCP服务 一句话让Al自动下载

迅雷推出下载MCP服务，用户只需“一句话”就能让AI自动完成下载任务。该服务适配PC版迅雷和NAS迅雷，目前所有用户均可免费使用迅。雷MCP具备在国内外多个主流大模型应用接入的能力，如纳米AI、扣子空间、Cursor、Cherry Studio等。

7、一键生成爆款视频!HeyGen AI视频Agent席卷内容创作界!

HeyGen推出AI视频Agent，通过简单素材上传，自动完成从故事规划、脚本编写到镜头选择的整个视频制作流程，几分钟内即可获得可直接发布的专业级视频内容。支持多种视频类型，操作流程简便，无需专业视频编辑技能，智能化提示引导用户轻松上传素材并设定创作需求，AI完成从脚本到成片的全部工作。

8、重磅!谷歌开源Gemma3n多模态模型，手机也能跑出云端AI性能

谷歌发布并开源端侧多模态大模型Gemma3n，为手机、平板、笔记本等端侧设备带来强大多模态功能。提供E2B和E4B两个版本，原始参数量分别为5B和8B，但内存占用仅相当于传统2B和4B模型，分别只需2GB和3GB内存即可运行。原生支持图像、音频、视频和文本的多模态输入处理，支持140种文本语言和35种语言的多模态理解。

开源地址:https://huggingface.co/collections/google/gemma-3n-685065323f5984ef315c93f4

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