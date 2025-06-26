「6月26日AI日报」可灵AI推全球首部AIGC单元剧；谷歌开源AI智能体Gemini CLI

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1.豆包AI编程重磅升级!零代码小白也能轻松打造专属网页，实时编辑超省心!

豆包AI编程升级到“应用创作1.0”，有可视化编辑、实时预览和多版本管理功能，降低网页和应用开发门槛。零基础用户可像编辑PPT一样设计网页，专业开发者也能在对话窗口调用AI编程功能，提升创作效率。

2.谷歌放大招!Gemini CLI开源发布，免费提供AI编程助手挑战Cursor

谷歌发布开源Gemini CLI，免费且功能强大，配备Gemini2.5Pro模型，每分钟60次、每日1000次免费请求。集成多种能力，如编程开发、内容创作和任务自动化，并采用完全开源设计，支持个性化定制。

GitHub地址:https://github.com/google-gemini/gemini-cli

3.Anthropic推出新功能，用户可直接在 Claude中构建 AI 应用

Anthropic的“Artifacts”功能让用户无需编程知识就能创建个性化应用。用户可在Claude的独立仪表盘中管理、分享创作，并浏览他人作品。该功能旨在促进用户共享与团队协作，吸引不同背景开发者。

4.出门问问发布Agentic AI软硬结合产品TicNote 内置Shadow AI技术

出门问问推出新一代Agentic AI产品TicNote，内置Shadow AI技术。适用于多种场景，提供强大记录、总结、分析和创作功能。硬件设计精巧，具备长续航和多种语言转写能力，是国内市场的创新产品。

5.OpenAI 全面转向 Rust，重构 Codex CLI 以提升性能

OpenAI将Codex CLI从TypeScript重构为Rust，以提升性能和安全性。Rust提供更好的安装体验，降低内存消耗，并计划开发通信协议支持多语言扩展，使其从终端工具转变为可编程智能代理。

6.谷歌发布Imagen4:突破文本生成瓶颈，Gemini API赋能文生图

谷歌推出Imagen4文生图模型，解决文本生成瓶颈。支持高达2K分辨率图像生成，提升文本渲染质量，适用于多种场景，还提供免费试用和付费预览，推动文生图领域发展。

7.香港大学等机构发布GoT-R1多模态大模型，提升AI视觉生成能力

香港大学等机构发布GoT-R1多模态大模型，通过强化学习提升AI语义和空间推理能力。该模型在处理复杂指令和图像生成方面表现出色，为多模态图像生成技术带来新活力。

[GoT-R1模型论文]（https://arxiv.org/pdf/2503.10639）

8.谷歌DeepMind发布AlphaGenome:革新DNA序列分析的AI模型

谷歌DeepMind推出AlphaGenome AI模型，专为DNA序列分析设计，可处理长达100万个碱基对，预测精度达单个碱基对级别，为研究人员提供洞察基因组功能与疾病机理的工具，助力发现新治疗靶点。

9. ChatGPT iOS 应用上月下载量突破3000万，超越所有社交应用

ChatGPT的iOS应用在过去28天内下载量达2960万次，超越TikTok、Facebook等社交应用总和。自推出以来发展迅速，增加高级语音模式等功能，成为热门应用，推动AI行业发展。

10.可灵AI推出全球首部AIGC单元剧《新世界加载中》，创作仍需反复调试

可灵AI与星芒短剧联合推出全球首部AI单元剧《新世界加载中》，在创新内容上表现出色，但存在人物一致性不足等问题。视频生成技术仍需发展，创作者需反复调试提示词以达到理想效果。

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