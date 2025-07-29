大模型对比评测：Qwen2.5 VS Gemini 2.0谁更能打？

文章探讨了在预算有限的情况下如何选择合适的大模型API。面对GPT-4、Claude2、Llama2等数十种模型，开发者常陷入选择困境：既要考虑性能，又要兼顾成本。不同厂商的计费机制复杂多样（按Token、请求次数或时间），手动计算耗时且容易出错。文章推荐使用AIbase的AI模型费用计算器，该工具聚合主流模型定价数据，支持可视化交互计算，能快速比较不同场景下的使用成本，帮助�