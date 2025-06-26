荣耀MagicPad 3实现iOS、鸿蒙、安卓互联分享

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:近日，荣耀手机官微发布消息，荣耀MagicPad3平板将于7月2日19:00正式发布，目前该平板已在荣耀商城等渠道开启预约，引发众多消费者关注。

此次荣耀MagicPad3的一大核心亮点在于其首次实现了iOS、鸿蒙、安卓三系统手机互联分享功能。通过这一功能，用户能够实现数据的高速互传，让不同系统设备之间的协作更加丝滑流畅。预热海报小字信息显示，荣耀MagicPad3支持与苹果、OPPO、vivo、小米以及华为手机互传文件、视频和图片。在操作时，用户只需打开荣耀MagicPad3的荣耀分享功能即可。

在硬件配置方面，荣耀MagicPad3同样表现出色。它搭载了骁龙8Gen3芯片，性能强劲，能够满足用户日常使用和娱乐的各种需求。平板采用13.3英寸LCD屏，行业首发3.2K165Hz规格，为用户带来清晰、流畅的视觉体验。内置行业最大容量的12450mAh青海湖电池，支持66W有线快充，让用户无需为电量问题担忧。

此外，荣耀MagicPad3在音质方面也下足了功夫。它配备八扬声器，包含四低音单元和四高音单元，扬声器辐射面积达330mm，比万元级别的iPad Pro（280mm）还要大。同时，该平板还升级了大功率功放，最大功率超过95W，而普通蓝牙音箱功率一般小于60W，能为用户带来更加震撼的音效体验。

随着发布日期的临近，荣耀MagicPad3的更多细节和特性有望陆续揭晓，消费者对其也充满了期待。

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