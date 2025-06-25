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尊界S800先行者计划将于明日开启交付

2025-06-25 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:华为常务董事、终端BG董事长余承东在社交媒体透露，享界S9近一个月交付量已突破4000台，而尊界S800的大定订单也超过5000台。据悉，尊界S800先行者计划将于6月26日正式启动交付，这款国产百万豪车以70.8万元起的售价，向市场展示了其高端定位与卓越性能。

尊界S800在外观设计上采用了天地人和的设计理念，车身尺寸为长5480mm、宽2000mm、高1536mm，轴距达到3370mm，展现出大气磅礴的姿态。车辆提供6款专属车身配色，包括4款双拼色与2款纯色，搭配大尺寸亮银色轮圈，彰显出独特的豪华气质。车尾部分，溜背式造型与贯通式尾灯相得益彰，灯组上镶嵌的MAEXTRO尊界LOGO更是点睛之笔。

内饰方面，尊界S800采用纯棕色配色，营造出温馨而豪华的氛围。三联屏配合HUD显示，实现了信息交互的统一与便捷。二排配备的天幕星空顶、后排投影幕布、固定滑轨、小桌板与冰箱等配置，为乘客提供了极致的舒适体验。后排车门把手设计为可拆合扶手屏，支持多项功能控制，而后排中岛台则集成了小桌板、冷暖杯托、无线充电区、压缩机冰箱等实用设施。

在技术配置上，尊界S800同样表现出色。它配备了创新独立音区技术，通过声学隧道降噪头枕实现自适应声场消除算法，为乘客带来静谧的驾乘环境。同时，车辆还拥有超级巡航、超机动性、超级信息感知等8大特点，其中HUAWEI ADS4全维融合感知系统配备36个传感器，能够轻松应对窄直角弯、断头路掉头等复杂场景。

动力方面，尊界S800提供了增程版和纯电版两种选择。增程版搭载1.5T发动机，最大功率115kW，双电机版本油耗低至0.09L/100km，三电机版本油耗为0.25L/100km;双电机最大输出功率390kW，三电机最大输出功率635kW。纯电双电机版本零百加速仅需4.3s，增程三电机版车型零百加速4.7s，增程双电机零百加速4.9s。车辆整备质量为2.6吨，100-0km/h制动距离仅为34.5m。

纯电版尊界S800采用800V高压平台，配备97kWh电池包，支持5C超充，CLTC综合续航达到702km，10%-80%最快充电时间仅需12分钟。增程版车型则配备800V雪鸮智能增程平台，最大发电功率80kW，配备65kWh电池，拥有6C超充电芯体系，10-80%最快充电时间仅需10.5分钟。双电机版综合续航可达1333km，纯电续航400km;三电机版车型综合续航1200km，纯电续航365km。

国产百万豪车！尊界S800先行者计划将于明日开启交付

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