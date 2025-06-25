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小米手表S4 41mm官宣：明晚发布 搭载玄戒T1芯片

2025-06-25 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:今日，小米正式官宣了新款手表——小米手表S441mm，这款手表以其精致的小尺寸设计和独特的市场定位吸引了众多关注。据悉，该手表将于明晚正式发布，主打女性市场，有望成为时尚与科技结合的新宠。

从外观上看，小米手表S441mm采用了非常精致的设计，表冠镶嵌了一颗钻石，表壳则是亮金配色，整体显得既高贵又时尚。与之前发布的小米手表S446mm版本相比，这款手表更加小巧，更适合女性用户佩戴。

值得注意的是，小米手表S441mm预计将搭载玄戒T1芯片，成为小米旗下第三款搭载玄戒芯片的手表产品。

在系统方面，小米手表S441mm将预装澎湃OS2，拥有全新的融合设备中心，用户可以通过手表轻松控制家中的智能设备，实现控车控家的便捷操作。此外，该手表还支持全新手势操作，用户只需一个手势即可响应米家设备，NFC车钥匙、焦点通知等功能也让使用体验更加便捷。

尤为值得一提的是，小米手表S441mm内置了小米汽车APP，用户可以在手表上轻松实现独立控车功能，进一步提升了手表的实用性和科技感。随着明晚发布会的临近，更多关于小米手表S441mm的详细信息将逐一揭晓。

第三款玄戒芯片手表！小米手表S4 41mm官宣：明晚见

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    ​小米15S ​Pro ​玄戒O1芯片

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