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小米YU7公布全新配色“流金粉”：八大配置全系标配

2025-06-23 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:今日上午，小米汽车官方带来关于旗下新车小米YU7最新消息，该车即将上市，同时公布了全新配色“流金粉”以及八大全系标配内容，引发市场广泛讨论。

此次小米YU7推出的“流金粉”配色独具特色，其灵感源自破晓时刻的日照金山。在粉色漆面基底之上，巧妙叠加浅金色金属颗粒，营造出别具一格的视觉效果，为消费者提供了新的个性化选择。

除了新配色，小米汽车还公布了小米YU7的八大全系标配，从这些配置不难看出该车定位不低。在动力与续航方面，全系标配碳化硅高压平台，标准版续航就达到835km，为长途出行提供了有力保障。智能驾驶领域，全系标配激光雷达以及700TOPS辅助驾驶算力，为车辆的智能驾驶功能奠定了坚实基础。车内配置同样丰富，全系标配小米天际屏全景显示，带来沉浸式的视觉体验;后排135豪华电动座椅，提升了乘坐的舒适性;连续阻尼可变减振器则有助于优化车辆的行驶质感。安全配置上，全系标配2200Mpa小米超强钢、全车四门防撞梁以及内嵌式防滚架，为驾乘人员的安全保驾护航。

值得注意的是，虽然官方尚未正式公布，但据相关消息透露，小米YU7还将全系标配V6s PLUS超级电机、四活塞卡钳、可变转向比、后排移动控制屏、骁龙8gen3座舱芯片以及小米端到端辅助驾驶等配置。如此丰富的全系标配，使得小米YU7入门版在配置上就堪比竞争对手的顶配车型。

价格不会太便宜！小米YU7八大全系标配公布：新配色来了

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