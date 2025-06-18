荣耀Magic V5折叠手机官宣定档7月2日

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:今日，荣耀正式官宣Magic V5，该机将于7月2日19:00正式发布。此前有爆料称，荣耀Magic V5代号为Maybach（迈巴赫），此次官宣后，其更多亮点也逐渐浮出水面。

性能方面，荣耀Magic V5将搭载满血骁龙8至尊领先版处理器，有望成为行业性能最强的折叠屏手机。据了解，骁龙8至尊领先版CPU中的2颗Oryon超大核频率从骁龙8至尊版的4.32GHz提升至4.47GHz，GPU频率也从1100MHz提升至1200MHz。该处理器此前由荣耀GT Pro首发，安兔兔跑分突破344万分，强劲性能可见一斑。

轻薄度上，荣耀Magic V5依旧定位轻薄大折叠屏手机，此次荣耀在轻薄设计上更进一步，做到了行业最薄，折叠时厚度将在9mm以内，大大减轻了用户携带折叠屏手机的负担。

屏幕配置上，荣耀Magic V5将采用7.95英寸2K LTPO屏幕，为用户带来清晰且流畅的视觉体验。续航方面，该机内置5950mAh（额定值）电池，并支持66W有线快充，满足用户日常使用需求。

影像系统也有新升级，荣耀Magic V5配备5000万像素主摄，能够捕捉更多细节。此外，该机还支持北斗卫星短信、侧边指纹等功能。在配色上，荣耀Magic V5提供绒黑、暖白、曙光金、丝路敦煌四款供用户选择。

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