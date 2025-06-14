华为Pura 80 Pro/Pro+今日首销 售价6499元起

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:今日上午10:08，华为Pura80Pro和Pura80Pro+正式开启销售，首批在官网抢购以及线下预定的用户将陆续拿到新机。

这两款机型在整体外观与配置上较为相似，不过在屏幕影像规格方面存在细微差别。在屏幕玻璃材质上，Pura80Pro采用的是第二代昆仑玻璃面板，而Pura80Pro+则配备了与Ultra相同的第二代玄武钢化昆仑玻璃面板。据华为常务董事、终端BG董事长余承东在发布会上介绍，第二代玄武钢化昆仑玻璃面板成本颇高，目前仅应用于价格更高的机型。

影像方面，二者虽都搭载了一英寸主摄，但Pura80Pro+版本具备高动态范围，在色彩和明暗还原上表现更佳。

具体配置上，Pura80Pro与Pura80Pro+均采用6.8英寸屏幕。后置摄像头模组方面，两款机型均配备5000万像素1英寸摄像头（光圈为F1.6- F4.0，支持OIS光学防抖）、4800万像素超聚光微距长焦摄像头(光圈为F2.1，支持OIS光学防抖)、4000万像素超广角摄像头(光圈为F2.2)以及150万多光谱通道红枫原色摄像头，前置摄像头均为1300万像素。电池容量均为5700mAh，且都支持100W有线快充和80W无线快充。

处理器方面，华为Pura80Pro和Pura80Pro+均搭载麒麟9020。华为官方表示，与搭载麒麟9010的Pura70Pro+相比，Pura80系列整机性能提升了36%，操控流畅度提升了47%。

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