AI日报： ChatGPT免费开放记忆功能；华为WATCH 5智能手表接入双大模型；Claude Pro升级重磅功能

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、🌟 OpenAI 宣布免费向所有 ChatGPT 用户开放记忆功能

OpenAI 更新支持文档，宣布将记忆功能免费向所有 ChatGPT 用户开放，包括登录的免费用户，提升个性化对话体验。

【AiBase提要:】 💬 记忆功能支持短期对话连续性，免费用户可体验基础版本。 💰 付费用户可引用更久远对话记录，享受更高便捷性和深度互动。 🔒 用户可管理记忆设置，随时关闭或删除特定记忆内容，保护隐私。

2、蚂蚁集团推出 “AI 健康管家”，4000万用户享受智能健康服务

蚂蚁集团的“AI 健康管家”通过信通院医疗健康行业大模型可信评估，成为首批通过评估的产品之一。这标志着蚂蚁在医疗AI领域的持续探索，也展示了其在医疗健康领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🌟 AI 健康管家通过信通院可信评估，确保安全性和有效性。 👥 已服务超4000万用户，60多位知名医生AI智能体入驻。 🚀 提供预约医生、健康评估、医疗报告解读等个性化服务。

3、Anthropic 开设一门关于使用 MCP 构建 AI 应用程序免费课程

Anthropic与DeepLearning.AI合作推出免费课程‘MCP: 使用模型上下文协议构建富上下文AI应用’，帮助开发者掌握MCP协议，简化AI应用与外部工具和数据的连接。

【AiBase提要:】 🌟 MCP是一种通用协议，通过标准化LLM与外部数据源的交互方式提升上下文处理能力。 📚 课程涵盖MCP核心概念、架构及实践项目，帮助开发者快速上手并构建智能AI应用。 🌐 MCP开源且支持多种工具和数据源集成，推动AI开发标准化与跨领域融合。 详情链接:https://www.deeplearning.ai/short-courses/mcp-build-rich-context-ai-apps-with-anthropic/

4、谷歌 DeepMind 推出新技术:无3D 模型也能生成真实运动视频

DeepMind团队与布朗大学合作开发了‘力提示’技术，无需3D模型和物理引擎即可生成逼真的运动效果，用户通过指定力的方向和强度就能操控AI生成的视频内容。

【AiBase提要:】 🌟 力提示技术无需3D模型或物理引擎，仅靠文本指令即可生成真实运动视频。 ⚙️ 用户通过力的方向和强度操作，实现自然流畅的运动表现，提升视频真实感。 📈 模型具备强大泛化能力，能适应新场景和物体，甚至掌握部分物理规则。 详情链接:https://force-prompting.github.io/

5、400+AI模型解锁网络搜索!Exa联手OpenRouter引爆RAG革命

Exa与OpenRouter合作，为超过400种大语言模型提供实时网络搜索功能，通过RAG技术增强模型的信息获取能力，革新AI交互体验。

【AiBase提要:】 ✨ Exa与OpenRouter合作，400+大语言模型接入实时网络搜索，大幅提升信息获取能力。 🔍 基于RAG技术，模型能动态获取最新网络信息，突破传统知识更新局限。 💻 开发者可通过OpenRouter灵活调用，降低开发成本，拓展AI应用场景。

6、中国知网推出CNKI AI

中国知网推出了基于人工智能技术的全新探索成果——CNKI AI，该平台通过AI学术研究助手与增强检索的整合，提供更加精准、全面的知识服务。

【AiBase提要:】 ✨ 提供问答式增强检索和生成式知识服务，助力学术研究和科技创新。 📚 高质数据与可信可控特性确保服务高效、精准且可靠。 🔍 双路检索与段落检索提升查全查准率，满足多样化需求。 详情链接:https://www.wjx.cn/vm/eikFgVh.aspx

7、Anthropic 推出 Claude Explains 博客项目，探索 AI 与人类专家协作新模式

Anthropic 推出了名为 'Claude Explains' 的博客项目，展示其 AI 模型 Claude 在内容创作中的能力。博客内容由 Claude AI 生成并经人类专家编辑，首批文章聚焦技术主题，未来计划扩展至更多领域。

【AiBase提要:】 📌 Claude AI 生成内容，人类专家编辑增强，确保专业性和可读性。 🌟 博客涵盖技术主题，如简化复杂代码库，助力技术开发。 🌐 Anthropic 计划扩展主题范围，涉及创意写作、数据分析等多领域。

8、Claude Pro升级重磅功能:研究模式与远程MCP整合全面开放!

Anthropic宣布Claude Pro新增研究模式和远程MCP整合功能，提升AI助手的实用性和生产力。

【AiBase提要:】 研究模式将复杂研究任务从小时级压缩到分钟级，大幅提升效率。 远程MCP整合功能使Claude Pro用户能无缝连接多种工具，简化跨平台协作。 升级后的Claude Pro在功能和价格上更具竞争力，吸引更多用户使用。

9、Fish Audio推出OpenAudio S1:200万小时数据驱动的超自然语音模型

大家非常看好Fish Audio推出的OpenAudio S1，这款基于大量数据训练的文本转语音模型不仅在语音自然度和情感表达方面表现突出，还提供了灵活的双版本选择，为企业和开发者提供了高效且经济的语音生成解决方案。

【AiBase提要:】 🎤 模型基于200万小时音频训练，支持多样语言风格与情感表达。 🚀 提供S1（40亿参数）和S1-mini(5亿参数)两种版本，满足不同场景需求。 🌟 使用RLHF技术，生成情感化语音，提升用户体验并降低成本。

10、OpenAI Codex 升级:语音输入和联网功能助力编程更智能

OpenAI 对其编程工具 Codex 进行了全面升级，新增了语音输入和联网能力，同时降低了使用门槛，提升了开发者的编程效率。

【AiBase提要:】 新增联网功能，Codex 可自动完成环境配置、代码检查和测试，开发者专注于逻辑和功能实现。 语音输入功能让开发者能更自然地传达指令，提高工具易用性。 Codex 现向 ChatGPT Plus 用户开放，降低使用门槛，让更多开发者受益。

11、OpenAI升级AI智能体开发工具，支持TypeScript 、改进语音对话

OpenAI 对其 AI 智能体开发工具进行了重要升级，包括新增 TypeScript 支持、优化语音界面、增强可观测性以及改进语音对语音模型。

【AiBase提要:】 🌟 TypeScript 支持:Agents SDK 增加了对 TypeScript 的支持，使 JavaScript 和 Node.js 开发者也能参与智能体开发。 🎤 RealtimeAgent 功能:支持低延迟语音应用，可暂停执行并手动确认智能体状态，适合监管场景。 🔍 语音模型改进:优化语音对语音模型，降低延迟、提高对话自然性与中断处理能力。

12、华为 WATCH5智能手表接入双大模型，运动健康体验全面升级

华为正式发布WATCH5智能手表，通过接入盘古大模型和DeepSeek大模型，在语音交互、健康监测及生态互联方面实现突破性提升。

【AiBase提要:】 ⌚️ WATCH5支持双AI大模型，语音交互更便捷且健康数据分析更精准。 🏃‍♀️ 腕上小艺功能可分析20+运动与健康领域近200项指标，提供个性化指导。 🔗 支持生态互联，兼容华为设备及其他第三方健康管理平台，助力全面健康生活。

13、DeepSeek可能使用了Google Gemini数据训练新 AI 模型

DeepSeek最近发布的R1推理AI模型更新版在多项基准测试中表现出色，但其训练数据来源引发争议。有开发者指出其模型与Google Gemini系列有相似之处，且DeepSeek此前也被指控通过“数据蒸馏”技术训练模型。尽管如此，AI界普遍认为这种现象可能源于模型间的相互模仿。

【AiBase提要:】 .DeepSeek R1模型在数学和编程测试中表现优异，但其训练数据来源存疑。 多位开发者指出DeepSeek模型与Google Gemini系列有相似的用词和表达风格。 OpenAI发现DeepSeek可能通过“数据蒸馏”技术获取训练数据，违反了相关规则。

14、松下推出 “OmniFlow” 多模态生成AI实现文本、图像与音频的自由转换

松下控股公司联合UCLA研究人员开发了名为“OmniFlow”的多模态生成AI，具备“任意对任意”生成能力，可实现文本、图像和音频间的自由转换，降低数据采集成本并提升生成效率。

【AiBase提要:】 ✨ 创新技术‘OmniFlow’支持文本、图像、音频自由转换，大幅提升多模态生成AI的应用潜力。 📚 数据需求低至传统方法的1/60，显著降低数据采集成本，优化模型训练效率。 🌟 在文本转图像和文本转音频任务中表现最优，展现最佳性能，未来有望应用于工厂与生活方式领域。

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