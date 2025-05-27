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小米发布2025年Q1财报：总营收1113亿元 同比增长47.4%

2025-05-27 17:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:5月27日，小米集团正式公布2025年第一季度财报，该季度小米业绩表现强劲，多项数据均取得显著增长。

财报显示，本季度小米总营收达到人民币1113亿元，连续两个季度突破千亿大关，较去年同期增长47.4%;经调整净利润为人民币107亿元，首次突破百亿，同比增长64.5%，展现出强大的盈利能力。

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汽车业务方面，小米延续稳健增长态势，已连续6个季度交付量突破2万台。智能电动汽车及AI等创新业务收入达人民币186亿元。其中，小米SU7系列第一季度新车交付75869台，连续6个月单月交付超2万台，上市以来累计交付量已突破25.8万台。在销售渠道上，小米汽车线下布局持续扩大，中国大陆65个城市已开业235家汽车销售门店。此外，小米“豪华高性能SUV”YU7也正式亮相，预计将于7月正式上市，为消费者带来更多选择。

高端化战略取得重要进展，小米全品类高端产品均取得显著成果。智能手机业务收入达人民币506亿元，同比增长8.9%;全球智能手机出货量4180万台，连续19个季度稳居全球前三，且连续七个季度实现同比增长。在中国大陆市场，小米智能手机市占率达到18.8%，时隔十年重回第一;国内市场高端智能手机出货量占比提升至25.0%，同比提升3.3个百分点。在4000元以上价位段，小米市占率达9.6%，同比提升2.9个百分点。值得一提的是，小米15Ultra首月销量对比上代同期增长超90%，进一步巩固了小米在高端市场的地位。

IoT业务同样保持高速增长，科技家电收入实现翻倍。IoT与生活消费产品收入达人民币323亿元，同比增长58.7%，其中科技家电收入更是同比增长113.8%。具体来看，空调淡季出货量超110万台，同比增长超65%;冰箱出货量超88万台，同比增长超65%;洗衣机出货量超74万台，同比增长超100%。此外，小米平板电脑全球出货量首次排名第三，同比增长56.1%;可穿戴腕带设备全球出货量重回第一，展现出强大的市场竞争力。

在研发投入方面，小米持续深耕底层核心技术，未来五年计划再投2000亿元。本季度研发支出为人民币67亿元，同比增长30.1%，预计全年研发支出将达到300亿元。目前，小米研发人员总数已达21731人，创历史新高，全球专利数超过4.3万件。在技术创新方面，小米自研3nm旗舰SoC芯片玄戒O1正式发布，性能和体验跻身全球第一梯队;同时开源首个推理大模型Xiaomi MiMo，MiMo-7B-RL仅用7B参数量便取得了优异成绩，彰显了小米在技术创新方面的实力。

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