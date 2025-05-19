华为鸿蒙电脑MateBook Pro发布 售价7999元起

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:华为今日正式推出搭载HarmonyOS5电脑版的MateBook Pro系列，以970克超轻薄机身与长续航能力切入高端轻薄本市场，顶配版售价10999元，并将于5月19日18:08开启预售，6月6日10:08全渠道开售。该机型基于MateBook X Pro系列升级优化，通过架构革新与鸿蒙系统深度融合，试图在便携性与生产力间寻求平衡。

整机采用镁铝合金一体成型工艺，厚度仅13.5毫米，却首次配备1.8mm长键程键盘，键程较传统轻薄本提升50%，配合低晶铝键盘底板与镂空主板设计，在减轻重量的同时优化散热效率。键盘布局方面，原Win键被替换为圆形鸿蒙键，可一键呼出鸿蒙开始菜单;右侧Alt键旁新增小艺智慧键，支持语音唤醒智能助手。机身接口精简至三个全功能USB-C接口，支持PD快充、视频输出与数据传输，并增设一键隐私按钮，可同步关闭摄像头、麦克风及位置信息。

屏幕搭载14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏，分辨率达3120×2080，支持120Hz自适应刷新率与1000nits峰值亮度，色准ΔE<1，并采用华为自研防眩光技术，可减少99%环境光干扰。性能层面，华为虽未公布具体处理器型号（市场传闻或为麒麟X90），但宣称采用全新云隼架构，通过动态功耗调节实现40W性能释放，较前代MateBook X Pro综合性能提升15%。

续航能力成为MateBook Pro的核心卖点。在70Whr大容量电池加持下，该机宣称连续办公时长达10.2小时，较前代在线视频播放续航延长70%，综合续航提升32%，创华为笔记本续航纪录。此外，MateBook Pro支持鸿蒙AI功能，可实现语音指令操控、跨设备文件流转，并成为首款搭载星闪定位技术的笔记本电脑，支持关机状态下的精准定位与远程锁定。

售价方面，MateBook Pro提供四档配置:晴蓝配色24GB+512GB版本售价7999元;晴蓝/宣白/砚黑三色32GB+1TB版本售价8999元;柔光版晴蓝/宣白32GB+1TB版本售价9999元;柔光版砚黑32GB+2TB顶配版售价10999元。

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