小米Civi 5 Pro官宣5月发布：外观正式亮相

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:今日，小米集团总裁卢伟冰正式宣布，小米Civi5Pro将于本月与消费者见面。

从官方发布的预热海报来看，小米Civi5Pro采用了圆形Deco三摄设计，右侧配备横置闪光灯以及徕卡Logo，外观颇具辨识度。

核心配置方面，小米Civi5Pro将搭载高通第四代骁龙8s处理器。该处理器运用台积电4nm工艺精心打造，其CPU架构为13.21GHz X4+33.01GHz A720+22.80GHz A720+22.02GHz A720。GPU则采用与骁龙8至尊版Adreno830同代的Adreno825。与上一代产品相比，其性能提升幅度达31%，GPU性能提升49%，GPU能效提升39%，性能表现值得期待。

屏幕与影像方面，小米Civi5Pro配备1.5K全等深微曲屏，前后摄像头均针对暗光环境下的影像拍摄进行了升级。此外，该机还配备了5000万像素长焦镜头，内置6000mAh大容量电池，在续航与影像拍摄能力上都有显著提升。

在设计语言上，小米Civi5Pro延续了前代的轻薄风格，同时对性能和影像能力进行了全面升级。特别是第四代骁龙8s处理器的搭载，让这款手机在性能上实现了质的飞跃，有望成为Civi系列史上最强机型。

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