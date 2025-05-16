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骁龙7Gen4发布 AI性能比前代提升65%

2025-05-16 08:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:高通正式推出骁龙7系列新成员——第四代骁龙7（骁龙7Gen4），旨在为高端手机用户提供准旗舰级的性能、连接性与娱乐体验。

全新的第四代骁龙7在多媒体体验上表现出色，多个IP模块协同工作，配合台积电4nm工艺，整体能效优异。CPU部分首次采用1+4+3的全新架构组合，包含一个2.8GHz的超级核心A720、四个2.4GHz的性能核心A720以及三个1.8GHz的能效核心A520，还搭配了更大的三级缓存。官方宣称，其多核性能相比第三代骁龙7提升最多达27%，且架构更先进。

第四代骁龙 7 发布：首次1 4 3 CPU、五个首次

GPU方面，第四代骁龙7的图形渲染速度比前代提升多达30%。在实际游戏测试中，《王者荣耀》5v5团战时接近120满帧，能效比前代提升26%，比竞品领先34%;《绝区零》测试中，平均帧率超过52FPS，能效比前代提升20%，比竞品领先34%。同时，它支持精选的Snapdragon Elite Gaming特性，如骁龙自适应游戏画质技术可实时调整CPU和GPU性能，减少卡顿;高通自适应性能引擎4.0能针对高强度场景智能调度资源，确保游戏流畅，且这些特性不会过度耗电。

AI是当前移动平台的关键要素，第四代骁龙7的整体AI性能比前代提升多达65%，在图像分类、购物体验、图像分割、语言理解、超级分辨率等方面取得显著进步，并支持百度文心、腾讯混元、面壁智能、DeepSeek、RWKV等主流AI模型。尤为关键的是，它在骁龙7系列中首次支持Stable Diffusion1.5，可快速生成图像。高通认为单纯宣传TOPS算力意义不大，故未给出具体数字。

高通传感器中枢也得到大幅强化，内存增加75%，性能提升且功耗降低。基于此，第四代骁龙7支持AI活动识别2.0，带来无障碍特性。例如，有助于缓解晕车、晕机、晕船等晕动症状的智能显示功能，开启后手机屏幕边缘会出现动画点，提供与车辆运动匹配的视觉提示。

拍照方面，第四代骁龙7在骁龙7系列中首次支持硬件电子防抖，效果可媲美三脚架，尤其在运动状态下表现突出。此外，它还支持视频插帧、广域多帧降噪，并在自动曝光、自动对焦、自动白平衡这3A特性中直接从硬件层面引入AI增强。

网络连接方面，第四代骁龙7集成的5G基带和射频系统支持最新的3GPP Release175G标准，峰值下行速率达4.2Gbps，支持全球双卡双通（DSDA）、NB - NTN卫星通信。它还支持高通智能网络选择3.0，在演唱会、电梯、高铁、地铁、地下停车场等不良网络环境中，针对移动游戏、上传照片、视频通话等场景，提供基于情境的动态选网，优化连接体验。此外，首次支持高通扩展个人局域网(XPAN)技术，可在蓝牙和Wi - Fi之间无缝切换，保障语音通话、音乐播放、AI助手交互时的最佳连接与音频质量。同时支持Wi - Fi7，最高速度达5.8Gbps，还首次支持蓝牙6.0、蓝牙信道探测。

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