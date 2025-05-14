京东外卖回应崩了：故障已全面恢复 超时20分钟全部免单

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:5月14日下午，京东外卖通过官方渠道发布消息，就当日午间出现的系统短暂故障问题作出说明并给出补偿方案。

据了解，今日午间，京东外卖618活动迎来订单量暴涨，大量订单涌入导致系统不堪重负，出现短暂故障。不过，目前该系统故障已全面恢复，平台运营重回正轨。

为表达歉意并感谢用户的包容与支持，京东外卖针对系统故障期间受影响的用户推出了相应的补偿措施。对于订单送达超时20分钟的用户，京东外卖将予以免单处理;若订单送达超时不到20分钟，则为用户赠送1张“25-20”的金券;而针对订单超时20分钟仍未送达最终被取消订单的用户，同样会赠送1张“25-20”的金券。

除了对用户的补偿，京东外卖也充分考虑到商家和骑手的利益。对于因系统故障导致商家已出餐却无法销售的情况，平台将全额赔付餐损，以降低商家的损失。同时，针对因系统原因导致骑手已接单但无法正常配送的情况，骑手应得的配送收入，京东将全额支付，确保骑手不会因系统问题而蒙受经济损失。

京东外卖承诺，平台将在24小时内完成所有赔付工作，以实际行动保障骑手和商户的利益不受影响，维护平台的良好运营秩序。

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