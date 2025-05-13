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iQOO Neo10 Pro+ 宣布将于 5 月 20 日发布

2025-05-13 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:今日，iQOO手机官方正式宣布，全新iQOO Neo10Pro++将于5月20日19:00正式发布并开启销售。这款新机定位为“超配双芯战神”，且依旧会推出BMW M Motorsport定制版本，为追求性能与个性化的消费者提供新选择。与此同时，iQOO Pad5系列预计也将在此次发布会上同步亮相。

iQOO手机官方着重强调，iQOO Neo10Pro+是“行业唯一2K屏 & 骁龙8至尊版旗舰新品”。从配置信息来看，@数码闲聊站透露，该机定位3K档，将搭载骁龙8至尊版处理器，配备2K直屏，内置7000mAh大容量电池，并支持120W快充，满足用户对长续航与快速充电的需求。

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影像方面，iQOO Neo10Pro+后置50MP1/1.56OIS主摄与50MP超广镜头组合，为用户带来出色的拍摄体验。此外，该机还配备超声波指纹识别技术，采用塑料中框搭配玻璃后盖的设计，兼顾实用性与美观度。

在功能特性上，iQOO Neo10Pro+亮点颇多。它搭载全新一代帧率感知引擎，配合VC液冷散热系统，对1% Low帧进行针对性优化，确保游戏等高负载场景下的流畅运行。同时，该机与抖音官方达成合作，对电竞直播体验进行优化。不仅如此，它还行业首发一个暂未公布的新功能，采用新技术方案解决功耗问题，并新增一键记录高光时刻功能，可自动保存过去30秒画面。

屏幕方面，iQOO Neo10Pro+配备2K8T LTPO屏幕，拥有行业最新的硬件级护眼黑科技，以及全新一代超感触控技术，为用户提供清晰、舒适且响应灵敏的视觉与操作体验。在游戏体验上，该机支持《和平精英》手游超分超帧并发，通过独家技术优化“跑毒”时的游戏观感。其大快充与大电池组合，还支持直驱供电，进一步提升了使用便利性。

不过，由于芯片、屏幕、内存等方面进行了升级，成本有所上涨，iQOO方面也表示内部定价面临一定压力。此次iQOO新品发布会将带来哪些更多惊喜，值得持续关注。

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