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猪猪侠入职京东外卖 称将保证每一份美食都热乎又新鲜

2025-04-28 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:4月28日上午，京东外卖正式宣布与知名动画IP《猪猪侠》展开联动合作，猪猪侠GG Bond以虚拟形象正式入职京东外卖。这一消息迅速在网络上引发了热议。

猪猪侠GG Bond在社交媒体上发布了一条充满活力的入职宣言，他自豪地介绍自己是童话镇中备受尊敬的小英雄，并表示自己已经准备好加入京东外卖特工队。他提到，自己将跨上超萌小电驴，戴上专属头盔，凭借魔法智慧球的加持，确保每一份外卖都能以最热乎、最新鲜的状态送到顾客手中。

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《猪猪侠》是由广东咏声文化传播有限公司制作的大型3D卡通系列片，自2005年首播以来，一直深受观众喜爱。该系列片讲述了猪猪侠与伙伴们一起保护童话世界的故事，凭借其可爱的形象和正能量的故事，赢得了无数粉丝。

此次猪猪侠与京东外卖的合作并非偶然。此前，京东创始人刘强东亲自送外卖的照片在网络上引发了热议，其中一张照片中，京东外卖员工的制服配色与猪猪侠的形象意外相似，这一细节被网友捕捉并广泛传播，许多网友建议京东与猪猪侠展开联名合作。

如今，这一建议终于成为现实，猪猪侠正式以虚拟骑手的身份加入京东外卖，为消费者带来全新的体验。

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