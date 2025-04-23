小鹏P7+正式推出5C旗舰版 售价20.88万

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:今日，上海国际车展盛大启幕，现场亮点纷呈，其中小鹏汽车带来的新车发布尤为引人关注。在此次车展上，小鹏P7+超长续航Max旗舰版正式揭开神秘面纱，以20.88万元的售价进入市场，并同步推出限时购车优惠政策，即日起至2025年5月5日（含）前支付定金的消费者，可享受5000元选装基金及0首付购车的福利，置换购车还可获得至高10000元的官方置换补贴。

小鹏P7+超长续航Max旗舰版在技术上实现了重大突破，其核心亮点在于搭载了与G6、G9同款的全新5C超充AI电池。这一技术革新使得该车在充电效率上达到了前所未有的高度，仅需10分钟即可补充420公里续航，10-80%的电量补充也仅需12分钟，这一补能速度已可与传统燃油车加油相媲美。

除了充电效率的显著提升，小鹏P7+超长续航Max旗舰版在能耗控制方面同样表现出色。凭借小鹏汽车优秀的三电管理系统，该车百公里电耗仅12.7kWh，在同级纯电轿车中处于领先水平。

在智能科技方面，小鹏P7+超长续航Max旗舰版同样不甘落后。新车搭载了自研的AI底盘技术，采用全新的「智能可变阻尼减震器」和「太极液压衬套矩阵」，配合AI底盘对路面颠簸的预瞄功能，能够提前调整悬架，为驾驶者带来更加平稳舒适的驾乘体验。此外，未来小鹏P7+还将率先升级至AI天玑系统5.7.0版本，新增自定义泊车和AES紧急转向避让功能，进一步提升驾驶的便捷性和安全性。

在外观设计上，小鹏汽车也为P7+全系车型带来了全新升级。全新20英寸多辐轮毂和星阙灰外观色的加入，使得整车更具科技感和未来感，满足了消费者对于个性化、时尚化的追求。

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