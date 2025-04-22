AI日报：Vidu Q1正式上线；MCP SDK 正式支持流式 HTTP；抖音一季度封禁AI黑产账号260万个

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、MCP SDK 正式支持流式 HTTP，开发者迎来全新体验

MCP最近宣布支持流式HTTP，并发布了Typescript SDK 1.10.0版本，标志着其告别传统的SSE协议。流式HTTP为开发者提供了更灵活、高效的开发体验，允许在不需要长连接的情况下进行通信，简化了服务器管理。此外，流式HTTP仍保留SSE的选项，提供了更多灵活性。尽管客户端支持仍在初级阶段，但即将上线的支持将进一步推动远程托管的发展，提升开发效率。

【AiBase提要:】 🌐 MCP推出流式HTTP规范，告别传统的SSE协议，提升开发灵活性。 ⚙️ 新的Typescript SDK 1.10.0版本支持流式HTTP，简化了服务器管理。 🚀 客户端支持即将上线，推动远程托管发展，提升开发效率。

2、Vidu Q1正式上线，画质更高清，首尾帧更丝滑

生数科技推出的Vidu Q1是一款高性能生成式AI视频模型，凭借其卓越的视觉质量、流畅的过渡和精准的音效，迅速引发行业关注。其四大核心功能的全面升级为创作者提供了媲美专业影视工作室的创作体验，标志着AI视频生成技术的新里程碑。该技术架构的创新和多样化应用场景，使得Vidu Q1在社交媒体、影视广告、游戏开发等领域展现出广泛的应用前景。

【AiBase提要:】 🎨 极致画质：支持1080p视频输出，细节表现媲美专业VFX，适合动漫角色生成。 🎬 电影级过渡：引入“First-to-Last Frame”技术，确保流畅衔接，支持复杂场景生成。 🔊 精准音效：48kHz高清AI音效生成，用户可自定义音效与背景音乐，提升视频情感。

3、马斯克的 x 计划筹 250 亿美元开发 Colossus 2 超级计算机

埃隆·马斯克创办的人工智能公司xAI近期宣布将启动新项目，计划筹集高达250亿美元用于开发下一代超级计算机Colossus2。此举将进一步提升xAI在人工智能领域的竞争力，可能对OpenAI构成挑战。xAI的当前年收入约为10亿美元，估值在1500亿至2000亿美元之间。Colossus2预计将支持多达100万个NVIDIA GPU，研发成本在350亿至400亿美元之间。

【AiBase提要:】 💰 xAI计划筹集高达250亿美元用于Colossus2的开发。 📈 预计xAI的估值将在1500亿到2000亿美元之间，年收入约为10亿美元。 🖥️ Colossus2将支持多达100万个NVIDIA GPU，研发成本在350亿到400亿美元之间。

4、Sand AI 开源 MAGI-1 视频生成模型：无限扩展、高保真

2025年4月21日，Sand AI推出了MAGI-1开源视频生成模型，以其自回归扩散架构和卓越的生成能力迅速引起关注。该模型不仅支持高保真的视频生成，还具备无限扩展和灵活的时间轴控制功能，适合影视制作和复杂场景的叙述。MAGI-1的开源特性和强大的社区反馈，使其在视频生成领域脱颖而出，未来可能在实时生成和虚拟现实应用中发挥更大作用。

【AiBase提要:】 🚀 MAGI-1采用自回归扩散架构，支持高效视频生成，原生分辨率达到1440x2568px。 🛠️ 该模型开源，提供Docker部署支持，降低了开发者的使用门槛。 🌟 MAGI-1具备无限视频扩展和秒级时间轴控制功能，适合复杂动态场景的创作。 详情链接:https://github.com/SandAI-org/Magi-1

5、超强AI电商购物助手!Add To Cart AI:可理解文本、语音、图像，帮用户找到产品

Add To Cart AI 是一款创新的电商购物助手，旨在通过AI技术提升消费者的购物体验。它能够快速将购物清单、聊天记录和图片转化为完整的购物车，极大提高购物效率。此外，ACAI 具备个性化推荐功能，能够根据用户的历史行为和实时查询提供精准的商品建议。同时，该工具与多个主流电商平台无缝对接，确保商家和消费者都能享受到便捷的购物体验。

【AiBase提要:】 🛒 Add To Cart AI 能将购物清单、聊天和图片快速转化为完整购物车。 🤖 它具备强大的个性化推荐功能，根据用户偏好智能推荐商品。 🛍️ 该工具已与 WooCommerce、Magento 和 Shopify 等多个电商平台成功对接。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/add-to-cart-ai

6、Anthropic 发布 Claude Code 最佳实践指南，助力开发者无缝集成 AI 编程工作流

Anthropic 最近推出的 Claude Code 最佳实践指南为开发者提供了一个灵活的工具，旨在将 AI 技术无缝融入日常编程任务中。该指南强调了以命令行界面为核心的低层次工具，支持开发者根据需求自由定制工作方式。通过 CLAUDE.md 文件、工具集成和多代理并行开发等功能，Claude Code 提供了高效、安全的编码模式，帮助工程师优化工作流并提升开发效率。

【AiBase提要:】 📄 Claude Code 是一个集成于命令行的开发助手，支持自定义文档 CLAUDE.md，提升任务适应性与上下文感知能力。 🔧 该工具与现有开发环境兼容，支持 Unix 工具和版本控制，能够通过 REST API 扩展功能，简化开发者的协作流程。 🚀 指南强调规划与任务分解的重要性，支持测试驱动开发和无头操作，提升自动化和并行开发的效率。 详情链接:https://www.anthropic.com/engineering/claude-code-best-practices

7、真我推出首款 AI 翻译耳机 Bud Air7 Pro，支持 32 种语言翻译！

真我手机即将发布其首款 AI 翻译耳机 Bud Air7Pro，搭载讯飞的星火认知大模型4.0Ultra，具备强大的翻译能力，支持中文与32种语言的面对面翻译及同声传译功能。耳机的发布与真我 GT7手机新品发布会同步进行，展示更多创新技术。GT7手机搭载天玑9400+芯片，配备7200mAh电池及100W光速充电，结合全新的GT性能引擎2.0，提升游戏流畅度。

【AiBase提要:】 🗣️ Bud Air7Pro耳机支持中文与32种语言的实时翻译，极大提升跨语言交流效率。 📱 真我 GT7手机搭载天玑9400+芯片，配备7200mAh大电池，支持100W光速充电。 🔥 GT7手机采用行业最大7700mm²单VC均热板，确保长时间使用的稳定性。

8、2025年AI视频生成企业TOP20榜单出炉：可灵AI、即梦AI、PixVerseAI位居前三

近日，DBC、CIW和CIS联合发布了“2025年AI视频生成企业TOP20”榜单，展示了在这一领域表现突出的企业。快手的可灵AI、爱诗科技的PixVerseAI和抖音的即梦AI分别占据前三名，显示出它们在AI视频生成技术上的领先地位。此外，阿里巴巴、腾讯和科大讯飞等多家知名企业也在榜单中名列前茅，进一步证明了AI视频生成技术的快速发展和市场潜力。

【AiBase提要:】 🎥 可灵AI、即梦AI和PixVerseAI位列榜单前三，展现了强大的技术实力。 🏢 多家知名企业如阿里巴巴和腾讯也在榜单中，显示出行业竞争的激烈。 🚀 AI视频生成技术正在快速发展，未来市场潜力巨大。

9、GLM-4-32B 与 GLM-Z1-32B 在 OpenRouter 上线，免费开放

清华大学 KEG 实验室推出的 GLM-4-32B 和 GLM-Z1-32B 两款前沿大语言模型在 OpenRouter 平台上线，完全免费向全球用户开放。这一里程碑事件标志着高性能 AI 模型的普及，为开发者和研究人员提供了强大的工具，推动人工智能应用的创新。GLM-4-32B 具备320亿参数，表现卓越，而 GLM-Z1-32B 则在复杂任务解决上表现突出。两款模型的发布进一步巩固了 THUDM 在全球 AI 研究领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🌟 GLM-4-32B 是一款320亿参数的通用大语言模型，适用于多种自然语言处理任务，性能媲美顶级模型。 🔍 GLM-Z1-32B 引入了创新的“rumination”机制，特别适合处理开放性复杂查询，具备显著的研究优势。 🌐 OpenRouter 平台提供统一 API 接口，用户可快速集成模型，降低使用门槛，促进全球 AI 社区的协作。 详情链接:https://openrouter.ai/models

10、哥伦比亚大学退学生开发 “AI面试作弊神器”Interview Coder ，成功融资500万美元

最近，哥伦比亚大学的退学生 Chungin “Roy” Lee 和 Neel Shanmugam 创办的初创公司 Cluely 宣布完成530万美元的种子轮融资，推出了一款名为 Interview Coder 的 AI 工具，该工具被称为“面试作弊神器”。这款工具能够在多种场景中隐秘地使用人工智能，帮助用户获取实时信息。尽管两位创始人因开发该工具而被校方停学，但他们的努力已使得 Cluely 的年度经常性收入突破300万美元，并引发关于 AI 工具在求职面试中合理性的讨论。

【AiBase提要:】 💼 Cluely 完成530万美元融资，推出 “面试作弊神器” Interview Coder。 🎓 两位创始人因开发该工具被哥伦比亚大学停学，目前已正式退学。 💰 Lee 利用该工具成功获得亚马逊实习机会，年度经常性收入已超300万美元。 详情链接:https://www.interviewcoder.co/

11、AI治理能力提升！抖音一季度封禁黑产账号260万个

抖音在2025年第一季度发布的黑产治理数据报告显示，平台在打击黑色产业链方面取得了显著成效。通过构建以AI为核心的治理体系，抖音封禁了260万个涉及水军、欺诈和违规导流的黑产账号，并将违法线索上报相关部门。AI技术的深度应用使得平台在风险识别和处理方面的效率大幅提升，保护用户安全，维护平台生态健康。

【AiBase提要:】 🔒 抖音封禁260万个黑产账号，涉及水军、欺诈等违规行为。 🤖 通过AI技术，抖音提升了黑产治理的效率，单个案例处理时间缩短至秒级。 📉 违规举报量下降73.3%，封禁导流违规账号近100万个，维护平台安全。

12、全球首款!Ainos AI 鼻成功植入ugo人形机器人，机器拥有“嗅觉”

Ainos宣布其AI Nose嗅觉模块成功安装于日本服务机器人公司ugo开发的人形机器人上，标志着全球首个具备功能性嗅觉的机器人诞生。这一技术整合了高精度气体传感器和先进的AI算法，能够数字化并识别多种气味。此次合作将推动机器人在医疗、工业和日常生活中的应用，开启了人机交互的新纪元。

【AiBase提要:】 👃 Ainos的AI Nose模块成功安装于ugo的人形机器人，成为全球首个具备嗅觉的机器人。 🤝 此次合作结合了ugo在机器人工程的优势与Ainos的感知AI技术，推动了服务机器人技术的进步。 🌍 Ainos董事长表示，此次技术突破将改变医疗、工业和日常生活中的机器人应用。

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