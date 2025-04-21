REDMI Turbo4 Pro三款配色公布 包括白、绿、黑色等

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今日，REDMI品牌正式对外宣布，其新款机型Turbo4Pro将于4月24日正式发布，目前新机已进入发布前的预热阶段。

REDMI品牌总经理王腾详细介绍了Turbo4Pro的外观设计亮点。他透露，该机型采用旗舰级金属边框，相较于同价位段常见的塑料边框，成本显著提升。同时，配合正面的大R角设计与背面的柔雾玻璃后盖，使得整机质感可与市面上售价5000元档的旗舰机型相媲美。

在配色方案上，REDMI Turbo4Pro推出了三款极具年轻气息的配色，每款配色的命名都充满情感共鸣，分别为“不白‘干’”“不焦绿”和“不怕黑”，分别对应白色、绿色和黑色三种经典色调。

核心配置方面，Turbo4Pro将全球首发搭载第四代骁龙8s芯片，配备6.83英寸1.5K分辨率的OLED直屏，内置7550mAh超大容量电池，并支持90W快充技术。

王腾在介绍中强调，REDMI Turbo4Pro在产品力上实现了全面升级，相较于标准版机型有着显著提升，其配置水平甚至超越了同价位段的Ace和Neo系列，能够与市场上售价2.5K档的产品正面竞争。

REDMI Turbo4Pro三款配色正式揭晓，以旗舰级质感重新定义同价位段手机标准。

（举报）