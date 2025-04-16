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余承东公布华为智驾理念：不断提高安全能力 提供多一重保护

2025-04-16 15:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:今天下午，鸿蒙智行新品发布会顺利举行，华为常务董事、终端BG董事长余承东登台发表演讲，首次对外公布了华为智驾的理念。

余承东在演讲中指出，华为智驾的核心在于不断提高安全能力，能够在用户毫无察觉的情况下，为其多提供一重保护。他着重强调，安全是汽车领域最为关键的要素，堪称最大的豪华，这其中包含了被动安全、电池安全以及主动安全等多个维度。并且，余承东自豪地表示，鸿蒙智行旗下车辆至今没有一辆因电池问题而发生燃烧事故。

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为了有力证明华为智驾在安全方面的卓越成效，官方公布了一组数据。数据显示，截至2025年4月15日，鸿蒙智行联盟品牌车型累计避免可能的碰撞次数已超过170万次。这一数据直观地展现了华为智驾技术在保障行车安全方面的强大实力。

此外，日前鸿蒙智行还面向用户发起了安全出行倡议。倡议内容涵盖多个方面，包括遵守交通规则，如不超速行驶、不闯红灯、不占用应急车道;做到文明出行，如礼让行人、规范停车、杜绝危险驾驶行为;以及安全使用智驾功能，如规范操作智驾领航辅助（NCA）功能。

此次余承东公布华为智驾理念，不仅体现了华为在智能汽车安全领域的深度探索与坚定决心，也为推动整个行业朝着更加安全、可靠的方向发展注入了新的动力。

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