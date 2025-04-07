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曝苹果Vision Pro2有望年内上市 性能和设计上有望全面升级

2025-04-07 14:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:近日，有关苹果第二代XR头显产品（或名为Vision Pro2）的消息不断传出。据悉，该产品已进入规模生产阶段，有望在年内正式发布。

回顾苹果初代XR头显Vision Pro，该产品于2023年6月正式发布，并于次年2月开始在海外市场发售。Vision Pro凭借其出色的性能和用户体验，在市场上获得了广泛好评。

此次，苹果再次加码XR领域，推出Vision Pro2。据多个独立信源确认，Vision Pro2的面板、外壳等关键零部件均已在生产中。

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值得注意的是，在Vision Pro2发布之前，有关其规格和配置的传闻已经不少。据悉，Vision Pro2将搭载更强大的处理器和图形芯片，同时还将配备一系列高级传感器，如摄像头、Wi-Fi、蓝牙5.0技术以及microLED显示器等。此外，该产品还有可能搭载TrueDepth摄像头和低光红外照明器等独特功能，为用户提供更加沉浸式的XR体验。

然而，有关Vision Pro2的具体发布时间和售价等信息，苹果方面尚未公布。同时，也有分析师预测，苹果可能会先推出一款价格更低的头显设备，以加速推进该产品的研发进程。

随着Vision Pro2进入生产阶段，苹果XR产品的更新换代将进一步加速。市场期待苹果能够为用户带来更多创新的产品和服务。

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