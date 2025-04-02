淘宝上线淘严选：国货严选 非生鲜假一赔十、30天包退

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:近日，淘宝平台正式上线了一项全新的消费业务——“淘严选”，旨在为消费者提供更加优质、可靠的国货选择。

据了解，“淘严选”以“国货严选”的形式在淘宝App内呈现，用户只需在App内搜索即可轻松找到入口。该服务主打来自中国产业带的优质国产品牌集合，由淘宝官方严选全国范围内的优秀商家和源头工厂，确保商品符合国家/行业等权威标准，为消费者提供质价比更高的商品。

在“淘严选”服务中，淘宝承诺100%严选、100%溯源，确保商品品质。对于非生鲜类商品，淘宝还提供了假一赔十的保障措施。如果消费者收到的商品是假冒品牌，将获得十倍于商品价格的国货严选红包赔偿。此外，非生鲜部分品类还支持30天包退服务。消费者在收到货30天内，如遇到商品描述不符或质量问题，并提供有效凭证，国货严选将在24小时内响应并提供售后保障。

“淘严选”国货严选服务孵化自淘工厂，经过一年的筹备，于2025年3月正式推出。商品涵盖家清个护、饮酒茶乳、运动户外、车品配件、童装童鞋、鞋包内配、日用收纳、文教玩具、宠物生活、家电家具、3C数码、家具工具、休闲零食、粮油速食、生鲜食品、厨房用具等16个大类，基本满足了用户的日常消费需求。

（举报）