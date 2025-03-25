AI日报：DeepSeek-V3-0324悄然发布；阿里云启动大规模AI人才校园招聘；微信小店严禁AI商业课程

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、王炸!DeepSeek-V3-0324悄然发布 ，免费商用，消费级电脑也能跑!

DeepSeek-V3-0324的发布标志着人工智能领域的一次重大突破。这款容量高达641GB的模型以其卓越的性能和开源许可吸引了广泛关注。与传统的付费模型不同，DeepSeek-V3-0324允许用户免费下载和商业使用，打破了行业壁垒。

【AiBase提要:】 🚀 DeepSeek-V3-0324是一个容量达641GB的开源大型语言模型，允许免费商用，打破了付费壁垒。 💻 该模型采用混合专家架构，能够在消费级硬件上高效运行，显著降低计算需求。 📈 新模型在性能上取得了巨大飞跃，测试结果显示其在各项指标上超越了Claude Sonnet3.5。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/deepseek-v3-0324

2、OpenAI 更新语音助手功能，让对话更自然流畅、减少打断频率

OpenAI最近更新了其高级语音模式，旨在提升用户与AI助手的互动体验。此次更新使得语音助手在对话中表现得更加人性化，减少了对用户的打断，尤其在用户思考时。所有ChatGPT免费用户均可体验这一新功能，付费用户则享有更个性化的服务。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI推出高级语音模式更新，使AI助手与用户对话更自然，减少打断频率。 🎤 免费用户现在也能享受无打断的对话体验，付费用户则获得更具个性化的语音助手。 🚀 OpenAI在激烈的市场竞争中不断改进，力求在AI语音助手领域保持领先地位。

3、阿里虚拟人项目TaoAvatar:可在AR场景说话的全身虚拟人，有表情和动作

阿里巴巴推出的TaoAvatar是一项突破性的技术，旨在创建照片级逼真的3D虚拟人，能够在增强现实（AR）中进行实时对话。这项技术不仅提升了AR的互动性，还使得虚拟人能够展现丰富的面部表情和肢体动作，带来更加生动的用户体验。

【AiBase提要:】 🖼️ TaoAvatar能够创建与真人高度相似的3D全身虚拟形象，并在AR场景中进行实时对话。 🎭 该技术通过Audio2BS模型实现了虚拟人的面部表情和肢体语言的自然同步，增强了情感表现。 ⚡ TaoAvatar采用3D高斯溅射技术，保证在高端设备上流畅运行，提供沉浸式的AR体验。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/taoavatar

4、百度秒哒全量上线 号称国内首个对话式应用开发平台

百度今日推出的秒哒平台，标志着无代码开发工具的一次重大突破。用户可以通过自然语言描述需求，系统自动生成应用代码，赋予每个人创造能力。秒哒集成了多智能体协作及工具调用功能，用户只需语音指令即可构建应用，极大降低了开发门槛。

【AiBase提要:】 💻 秒哒平台允许用户通过自然语言描述需求，自动生成完整功能的应用代码。 🤖 该平台集成了多智能体协作和多工具调用，用户可通过语音指令轻松构建应用程序。 🌟 李彦宏表示，秒哒的推出将实现零代码门槛，任何人都能快速上手，推动创意变为现实。 详情链接:https://cloud.baidu.com/product-s/miaoda_home

5、报道称阿里云启动近年来最大规模 AI 人才校园招聘

阿里云近期在全球范围内开展了一项大规模的AI人才校园招聘活动，旨在吸引顶尖高校的优秀毕业生。此次招聘覆盖多个技术领域，特别设立了“A Star项目”和“AI Clouder项目”，为在学术研究或开源项目中表现突出的学生提供优厚的支持和薪资。

【AiBase提要:】 🌟 阿里云在全球顶尖高校展开近年来最大规模的AI人才校园招聘。 🎓 招聘项目包括“A Star项目”和“AI Clouder项目”，为优秀毕业生提供优厚支持。 💼 与AI相关岗位在阿里巴巴春季实习生招聘中占比接近50%，显示出对AI领域人才的重视。

6、PiT框架横空出世，上传一些图片片段自动“脑补”生成完整图像

PiT（基于视觉零件的图像生成框架）是一项颠覆性的技术创新，能够通过输入零散的图像片段自动生成完整的图像。该框架不依赖传统的文字提示，而是通过智能分析用户提供的图像碎片，生成风格一致、细节完整的作品。

【AiBase提要:】 🖌️ PiT框架通过输入零散图像片段，自动生成完整图像，省去文字描述的繁琐。 🎨 支持多角度角色设定图生成，用户可通过语义控制调整风格与表现形式。 🚀 PiT在游戏、工业设计等领域展现出极高的实用价值，未来将改变图像创作的传统认知。 详情链接:https://eladrich.github.io/PiT/

7、微信小店调整政策:严禁 AI 商业课程，倡导技术分享

微信小店近期发布新规，禁止与AI商业应用相关的课程，旨在打击虚假宣传并鼓励技术知识的传播。此政策修订反映出微信在内容管理上的双重策略，既保护用户不受不实承诺的影响，又为真正的技术分享提供空间。腾讯云则推出AI创作特训营计划，显示出不同部门间的战略差异，推动AI内容回归技术本身的价值。

【AiBase提要:】 🚫 微信小店禁止与AI商业应用相关的课程，尤其是涉及商业变现的内容，确保用户不受虚假宣传影响。 💻 腾讯云推出AI创作特训营计划，鼓励开发者提交技术相关的原创作品，推动技术知识的分享。 📖 未来课程将集中在在线教学上，适用人群细分为7-18岁和18岁以上，提升学习体验。

8、国产AI芯片崛起!消息称蚂蚁集团训练成本骤降20%，媲美英伟达

蚂蚁集团在人工智能领域取得了重大突破，成功将AI模型的训练成本降低了20%，并且其使用的中国芯片在性能上可与英伟达的产品相媲美。这一进展不仅为中国在关键技术领域的自主可控注入了新的动力，也预示着国产AI芯片在全球市场的潜力。

【AiBase提要:】 💡 蚂蚁集团通过中国芯片成功将AI训练成本降低20%。 ⚙️ 这些芯片在性能上与英伟达的产品相媲美，可能改变全球市场格局。 📈 国产AI芯片的崛起将推动更多企业采用本土技术，增强自主可控能力。

9、阿里推出全新多模态模型 Qwen2.5-VL-32B:兼顾视觉语言与数学推理

阿里巴巴最近开源了其最新的多模态模型Qwen2.5-VL-32B，该模型在多个领域表现出色，特别是在自然语言处理和数学推理方面。它不仅提升了用户与模型的互动体验，还在处理复杂任务时展现了强大的推理能力。Qwen2.5-VL-32B的开源使得开发者和用户能够更好地参与其中，推动了人工智能技术的进一步发展。

【AiBase提要:】 🚀 Qwen2.5-VL-32B是阿里巴巴最新的多模态模型，专注于便捷的本地运行体验。 🧠 该模型在数学推理能力上有显著提升，能准确分析复杂问题。 🌐 开源后，Qwen2.5-VL-32B在Hugging Face上可供用户体验，促进了社区的积极讨论。

10、苹果 iOS18.4即将更新:AI 优先通知功能即将上线

苹果公司即将推出的 iOS18.4更新备受期待，尤其是其新加入的“优先通知”功能。这项功能利用人工智能技术，自动识别用户的重要通知，并在锁屏界面上显著展示。这将极大提升用户的使用体验。此外，更新还支持与 Matter 兼容的智能吸尘器，进一步扩展智能家居控制能力。

【AiBase提要:】 🌟 优先通知: iOS18.4将推出 AI 优先通知功能，提升用户查看重要通知的便利性。 🏠 Matter 支持: 更新新增对与 Matter 兼容的智能吸尘器支持，扩展智能家居控制能力。 📱 AI 生成评论: App Store 将提供 AI 生成的评论摘要，帮助用户快速了解应用反馈。

11、LiblibAI接入阿里通义大模型，赋能2000万创作者的新纪元

LiblibAI平台近期升级，接入阿里巴巴的通义系列大模型，显著提升了AI图像生成与视频创作能力。新功能包括文生视频和图生视频，用户可通过简单的提示词生成动态视频，极大提高创作效率。此外，新的提示词优化工具帮助用户更好地优化输入，缩短时间超过50%。

【AiBase提要:】 🎨 LiblibAI接入阿里通义大模型，拓展AI图像与视频创作能力。 🎥 新增文生视频和图生视频功能，用户可快速生成动态视频。 🛠️ 提示词优化工具提升创作效率，自动翻译中文提示为英文。

12、1688宣布对买家体验进行全面升级

1688宣布全面升级买家体验，所有面向买家的人工智能产品将免费开放，旨在提升采购效率。新推出的功能包括AI商机、AI选货、AI导购和AI补货，帮助买家更便捷地找到所需商品。AI图像搜索技术的引入，使得买家能够通过上传图片寻找品牌商品的平替，进一步优化采购流程。这一系列举措不仅提升了买家的购物体验，也为商家提供了更好的服务，助力交易成功率的提高。

【AiBase提要:】 🛍️1688所有面向买家的AI产品免费，助力采购效率提升。 🤖 推出多项新功能，包括AI商机、AI选货、AI导购、AI补货等，优化采购流程。 📷 引入AI图像搜索技术，买家可通过图片找到品牌平替商品，方便快捷。

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