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OPPO A5发布：1299元起 全系标配满级防水

2025-03-18 15:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:今日下午，OPPO正式推出了其最新款手机OPPO A5，8GB+128GB版本售价1299元，8GB+256GB版本1499元，12GB+256GB版本1799元，12GB+512GB版本则为1999元。

OPPO A5在防水性能上实现了重大突破，成为同价位段首个同时通过IP69、IP68、IP66满级防水认证的手机。无论是水塘浸泡、水龙头冲洗，还是洗澡房内的水汽，OPPO A5都能轻松应对，实现了不怕泡水、不怕喷水、不怕热水的全方位防护。这一创新标志着千元机正式迈入满级防水的新时代。

为了确保手机的防水性能，OPPO A5在设计和制造上进行了多项升级。通过九大防水结构升级和十项严苛防水检验，OPPO A5构建了全方位的防水大坝。同时，采用行业领先的擦胶工艺，并经历十道气密性检测，确保每一部手机都具备出色的防水能力。

千元机迈向满级防水时代！OPPO A5 发布： 1299 元起

此外，OPPO A5还为首批购买的用户提供了额外的福利。参与首销的用户可免费获得1年的进水保服务，这意味着如果设备不慎进水，用户仍可享受官方的保修服务。

在耐用性方面，OPPO A5同样表现出色。手机采用超抗摔金刚石架构，主板上盖使用高强度铝合金材料，增强了手机的抗摔性。屏幕则选用与旗舰机型相同的晶盾玻璃，抗摔能力提升1.6倍，抗划伤能力提升3倍。

在核心配置上，OPPO A5也不容小觑。手机配备了6.7英寸的FHD全面屏，搭载了高通第一代骁龙6平台，前置摄像头为800万像素，后置则为5000万+200万像素的双摄组合。电池方面，OPPO A5配备了6500mAh的大容量电池，并支持45W闪充技术，为用户提供持久的续航体验。配色方面，OPPO A5提供了锆石黑、晶钻粉、云母蓝三种时尚选择。

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