AI日报：男子用AI撰写色情小说被判刑十个月；360智脑团队复现Deepseek强化学习效果；字节AI音效生成模型SeedFoley上线即梦

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1、一男子因利用 AI 撰写色情小说被判刑十个月，非法获利超两万元

湖北省大冶市人民法院近期对一起利用人工智能撰写色情小说并获利的案件作出判决。被告柯某因制作、贩卖淫秽物品被判刑十个月，并处罚金。案件揭示了AI技术在文学创作中的法律风险，强调了遵循法律法规的重要性。

【AiBase提要:】 💰 柯某利用AI程序撰写色情小说，非法获利超过两万元。 ⚖️ 法院判决柯某有期徒刑十个月，并处罚金五千元。 📖 AI技术在文学创作中需遵循法律法规，避免违法行为。

2、360智脑团队成功复现Deepseek强化学习效果，发布开源模型Light-R1-14B-DS

360智脑团队近日成功复现了Deepseek的强化学习效果，并发布了开源推理模型Light-R1-14B-DS。该模型在14B参数规模上实现了强化学习效果，显著提升了数学推理能力，超越了多个32B级别模型。在数学竞赛任务中，Light-R1-14B-DS表现优异，特别是在AIME测试中取得了显著的分数提升。

【AiBase提要:】 📈 Light-R1-14B-DS在14B参数规模上实现了强化学习效果，超越了DeepSeek-R1-Distill系列模型。 🏆 在AIME24和AIME25测试中，Light-R1-14B-DS分别提升了4.3分和10分，表现突出。 🛠️ 采用渐进式监督微调和强化学习两种创新训练方法，显著提升了模型的数学推理能力。 详情链接:https://github.com/Qihoo360/Light-R1

3、告别“无声视频”尴尬!字节AI音效生成模型SeedFoley上线即梦 一键生成大片感音效

字节跳动推出的SeedFoley音效生成模型，彻底改变了视频创作的音效体验。该模型通过先进的AI技术，实现视频与音效的高度同步，用户只需简单操作即可为视频添加专业级音效。SeedFoley不仅能处理各种长度的视频，还能精准识别视频内容，生成与之匹配的音效，极大提升了视频的叙事效果和情感表达。

【AiBase提要:】 🎤 SeedFoley音效生成模型通过AI技术实现视频与音效的完美匹配，提升视频创作体验。 ⚙️ 该模型采用革命性的端到端架构，能够智能分析视频内容，并生成专业级音效方案。 🎶 用户在即梦平台可一键生成音效，轻松摆脱无声视频的尴尬，提升视频的叙事张力。

4、巨人网络发布行业首个DeepSeek原生游戏玩法

巨人网络于3月14日宣布其社交推理游戏《太空杀》正式接入DeepSeek大模型，推出了创新的游戏玩法“内鬼挑战”。这一举措不仅标志着DeepSeek技术在游戏中的首次深度应用，还通过AI驱动的核心玩法重塑了游戏的竞技与交互体验。

【AiBase提要:】 🤖 《太空杀》推出的“内鬼挑战”玩法结合了真人与AI玩家的对抗，提升了游戏的互动性。 🧠 DeepSeek大模型的引入使得AI玩家具备强大的逻辑推理能力，能够精准分析对话中的漏洞。 ⚔️ AI玩家通过强化学习生成智能策略，增强了游戏的挑战性，并优化了玩家间的推理互动体验。

5、Sesame发布CSM模型:实时情感定制 AI语音合成迈向新高度

Sesame公司于3月13日推出了其最新的语音合成模型CSM，备受业界关注。该模型基于先进的Transformer架构，能够生成自然且富有情感的语音，用户可实时调整语气和情感特性。尽管目前主要支持英语，CSM被视为AI语音技术的重要突破，可能重塑人机对话的标准，推动教育和娱乐领域的革新。

【AiBase提要:】 🎤 CSM模型采用端到端的多模态学习架构，能够理解上下文并生成自然语音。 ⚙️ 用户可以实时调整语气、语调和情感，展现出高度的灵活性。 🌍 目前CSM主要支持英语，尚未支持中文，但未来有扩展的可能。

6、OpenAI Chat Playground升级为Prompts Playground

OpenAI 宣布，其广受欢迎的 Chat Playground 正式升级并更名为 Prompts Playground。这一更新带来了全新的设计和功能，旨在为用户提供更强大的工具，以便更好地测试、比较和迭代提示（prompts）。

【AiBase提要:】 🔍 新平台整合了Web搜索和文件搜索等高级工具，提升了用户体验。 🗂️ 用户可以保存和共享模型配置及工具设置，方便开发者和研究人员协作。 🚀 Prompts Playground正式上线，为用户提供了便捷的实验平台和定制化可能性。 详情链接:https://platform.openai.com/playground/p/T4U6rwVjng3kKl4UjaPr2CCZ?mode=chat

7、阿里通义实验室语音团队负责人鄢志杰离职

据报道，阿里通义实验室的语音团队负责人鄢志杰于2月15日正式离职。他在智能语音领域有着丰富的经验，曾在中科大和微软亚洲研究院工作，并在阿里巴巴担任多个重要职务。鄢志杰在语音识别和合成方面的贡献显著，尤其是在大模型时代的应用开发上。尽管他的去向尚不明确，但业内普遍认为他可能会投身AI创业。

【AiBase提要:】 🔍 鄢志杰于2月15日正式离职，曾是阿里P10级别的语音团队负责人。 🎓 他在智能语音领域有深厚的学术背景，曾在中科大和微软研究院任职。 🚀 作为达摩院核心成员，他负责开发阿里首个公测的大模型应用通义听悟。

8、北京新增34款已完成登记的生成式AI服务，小米AI搜索、Monica在列

近日，网信北京发布了最新的北京市生成式人工智能服务登记公告，表明根据相关法规，允许已备案的大模型能力的生成式AI应用上线提供服务。截至3月14日，北京市新增34款生成式人工智能服务，累计登记46款，其中包括小米AI搜索和Monica等产品。

【AiBase提要:】 🆕 截至3月14日，北京市新增34款生成式人工智能服务，累计登记46款。 📱 包括小米AI搜索、小米AI写作、Monica等知名产品在内的应用已完成登记。 🔍 已上线的服务需在产品页面公示上线编号，确保用户知情。

9、软银收购夏普旧厂，联手OpenAI改造为运营AI智能体数据中心

日本显示器产业经历重大变革，夏普公司旗下的堺显示器产品公司已停止生产，标志着本土大尺寸液晶面板制造的结束。软银集团收购夏普旧厂，计划改造为AI数据中心，预计2026年投入运营，助力日本人工智能产业发展。

【AiBase提要:】 🏢 软银以约1000亿日元收购夏普堺市旧工厂，计划改造为大型AI数据中心。 🤝 软银与OpenAI合作，推动AI智能体技术的商业化应用，专注于企业客户数据的定制化训练。 📈 夏普还与KDDI签署协议，KDDI也将建设AI数据中心，进一步支持日本人工智能产业发展。

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