华为官宣Pura新品品牌挚友姚安娜 将于3月20日正式发布

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:华为官方近日宣布，其Pura系列新机将于3月20日正式亮相。这款新机被华为消费者业务CEO余承东誉为“别人想不到的产品”，更是首款专为原生鸿蒙系统打造的新形态手机。市场传言，这款新机将采用折叠屏设计，为智能手机市场带来全新变革。

随着发布日期的临近，华为终端再次传来新消息，宣布姚安娜与王安宇成为华为Pura新品的品牌挚友，并同步发布了最新的预热视频。视频风格与此前杨幂介绍华为三折叠屏手机的内容颇为相似，以“这么阔，很有型”为关键词，展现了新机的独特魅力。

在预热视频中，姚安娜与王安宇通过手势巧妙暗示了华为Pura折叠屏手机的屏幕比例。视频结尾处，再次出现了昨日预热视频中的“1610”关键词，引发众多博主和网友的猜测，普遍认为新机或将采用16:10的屏幕比例，这一比例既兼顾了视觉体验，又保证了使用的便捷性。

此外，据相关爆料，这款新形态手机将推出大约五款配色，并特别推出了典藏版，其设计定位更偏向女性用户，满足了不同消费者的个性化需求。对于这款即将上市的新品，余承东表示充满信心，他相信这款产品上市后将会受到全国人民的热烈追捧，并且价格亲民，让大家都能买得起。

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