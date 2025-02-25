小米汽车将在SU7 Ultra发布会前关闭小定通道：保障预订车主权益

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:今晚，小米汽车官方针对网友提问进行了详细回应。针对网友询问为何在发布会开始时关闭小米SU7Ultra小订通道的问题，小米汽车官方给出了明确答复。

据悉，小米汽车将于2月27日晚7点正式开启SU7Ultra发布会，届时将同步关闭小订通道。此举旨在确保已预订车主的交付权益得到保障，并为发布会后的大定开启及锁单流程提前做好准备。

目前距离小订通道关闭还有3天时间，在此期间内预订小米SU7Ultra的用户仍可享受优先交付权。用户可通过小米汽车APP或微信小程序支付10000元意向金，待SU7Ultra正式上市后，该意向金可转为定金，享受优先交付服务。

为了让更多消费者亲身体验小米SU7Ultra的魅力，小米汽车已在全国43个城市的131家门店开放了静态品鉴活动。消费者可通过预约方式前往就近门店品鉴实车。

小米汽车方面强调，小米SU7Ultra作为一款“新豪车”，在设计豪华、科技豪华、运动豪华等多个方面均力求达到极高水准，性能仅是SU7Ultra众多亮点之一。小米汽车为不同需求的用户提供了多样化的选择，更多详情将在SU7Ultra上市发布会上揭晓。

针对消费者关心的交付问题，小米汽车表示已做好充分准备，有信心在SU7Ultra正式上市后，以最快的速度向用户交付一款全方位超出预期的产品。

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