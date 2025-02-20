iPhone全面放弃home键 iPhone SE正式下架停售

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:今日，苹果公司正式推出了新款智能手机iPhone16e。

据苹果官方消息，iPhone16e将于2月21日晚9点开始接受预购，正式发售日期定于2月28日。新机提供128GB、256GB、512GB三种存储版本，售价分别为4499元、5499元和7499元，满足不同消费者的需求。

随着iPhone16e的发布，苹果官方宣布iPhone SE、iPhone14和iPhone14Plus三款机型将下架停售。这意味着消费者将无法再通过苹果官方渠道购买到这三款手机。

特别值得关注的是，iPhone SE的下架标志着苹果一个时代的结束。iPhone SE作为苹果最后一款采用非全面屏、LCD屏幕、Home键、Touch ID和Lightning接口的iPhone机型，其下架意味着这些经典设计元素将不再出现在苹果的最新产品中。

回顾历史，Home键首次出现在2007年发布的第一代iPhone上，至今已有18年历史。当时，苹果公司创始人乔布斯在介绍Home键时表示:“不管你在哪里，它都能带你回家（回到主屏幕）。”随着时间的推移，Home键逐渐发展出丰富的功能，并成为iPhone的标志性设计之一，深受消费者喜爱。

此次iPhone16e的发布和旧款机型的下架，不仅展示了苹果在产品创新上的持续努力，也反映了科技行业的快速变化。

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