首页 > 原创 > 关键词  > 元宵佳节最新资讯  > 正文

周鸿祎抽奖送车连麦遭挂断 表示“自己不是骗子”

2025-02-12 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月12日 消息:正月十五，正值元宵佳节360集团创始人周鸿祎按计划启动了“免费送100辆车”活动的首场直播。此次活动的一个亮点是，他将送出首批20辆新能源车作为节日礼物。

直播活动于今日下午正式开始，周鸿祎在其个人账号上亲自参与。活动高潮部分，当他现场致电一位中奖车主，准备通知对方喜讯时，却遭遇了一个意想不到的情况。

这位车主在直播连麦中，听到自己中奖的消息后，反应平淡，仅简短回应“知道了”，便迅速挂断了电话。这一举动让直播间的气氛瞬间凝固。

360 奇虎 周鸿祎

为了展现诚意，周鸿祎并未因此放弃，他再次致电这位车主，并明确表示:“我们不是骗子。”然而，对方的态度依然冷淡，声称自己正在忙于工作，再次挂断了电话。这一连串的遭遇，让直播现场的工作人员和周鸿祎本人都感到十分惊讶。

据了解，本次抽奖送出的车辆为小鹏汽车的MONA M03车型。此前，周鸿祎曾亲自前往小鹏汽车门店探店，并预订了20辆车用于此次活动。

关于此次送车活动的初衷，周鸿祎曾在直播中透露，这是为了回馈粉丝以及推广国产新能源车。他强调，作为360集团的创始人兼董事长，自己是一个有责任感的企业家，承诺过的事情一定会兑现。他坚决否认此次活动是为了骗取流量。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 免费100辆车！周鸿祎公布首批抽奖车品牌：小鹏

    快科技2月7日消息，周鸿祎送100辆国产新能源车”的百车行动将于元宵节开奖。今日，周鸿祎发布视频称，第一批要送的车，已经选定小鹏品牌了。这次抽车，我第一个品牌就想到他们，就冲四个字：不讲武德。以前只有在BBA豪车上，才有的配置，真皮座椅、加热按摩、智能座舱等现在成了他们的基础配置。而在前几天，周鸿祎在公布送车品牌时，透露了三个线索。第一，汽车品牌的 CEO 和他算老乡，来自湖北；第二，这个品牌的汽车销量最近增速很快；第三，轿车。当时不少网友猜测是小米汽车，但如今来看，小鹏汽车更符合当时他公布的线索条件。此外?

    ​周鸿祎 ​新能源车 ​小鹏汽车

  • 周鸿祎回应车：会想尽一切办法把车抽了

    360公司董事长周鸿祎通过视频方式，就其之前向粉丝承诺的送汽车活动进行了详细说明与回应。周鸿祎表示，在黄子韬送车事件后，抖音平台发布了相关公告，指出送车送房等行为对消费者体验和平台生态造成了不良影响，因此禁止了此类抽奖活动，即便是赠送车辆使用权也不被允许。他向粉丝征求意见，询问是应该选择数量少但价格高的车型是数量多但价格相对便宜的车型。

    ​周鸿祎 ​汽车送赠 ​抖音平台

  • 周鸿祎：月底第二波20辆汽车 车名带有字母i

    昨日下午，周鸿祎举办纳米AI搜索新能源汽车活动”，抽中首批20位小鹏MonaM03中奖用户。周鸿祎表示，首批20辆车已经名花有主，没有中奖的朋友不用气馁，月底会抽第二波20辆汽车，并且，接下来3、4、5这三个月，每隔半月还会进行一轮抽奖。周鸿祎此前表示，我拿出这么多钱来举办这个活动，公心是要刺消费，私心来说，企业家肯定还要为自己的企业推广产品，所以我积极推广纳米AI搜索。

    ​纳米AI搜索 ​新能源汽车抽奖 ​周鸿祎

  • 周鸿祎车被质疑骗流量 本人回应：咱是有名有姓的企业家

    快科技2月10日消息，据媒体报道，今日下午，360集团创始人兼董事长周鸿祎亲临小鹏汽车并同步进行了全程直播。在直播探店小鹏汽车时，周鸿祎针对外界关于他送车是为了骗流量的质疑进行了回应。他表示，自己作为360集团的创始人兼董事长，是一个有名有姓的企业家，说过的话肯定是要兑现的。同时他强调，这次百辆送车活动是很有诚意的，并非外界所认为的骗流量行为�

    ​周鸿祎 ​小鹏汽车 ​新能源车

  • 周鸿祎下单20辆小鹏MONA M03 首批抽奖将于元宵节开奖

    360集团创始人兼董事长周鸿祎现身小鹏汽车门店，亲自参与并推动了其春节前发起的“送100辆国产新能源车”抽奖行动的实际进程。在小鹏汽车店内，周鸿祎经过仔细挑选，最终确定首批送出的品牌和车型为小鹏MONAM03。周鸿祎选择小鹏MONAM03的原因主要有两点:一方面，他与小鹏汽车CEO何小鹏同为湖北老乡，有着深厚的地域情谊;另一方面，他认为MONAM03在产品体验上达到了30万元以上车型的水准，具有极高的性价比和竞争力。

    ​周鸿祎 ​小鹏汽车 ​新能源车

  • 免费100辆车！周鸿祎公布车线索 网友盲猜是小米SU7

    周鸿祎送100辆国产新能源车”的百车行动将于元宵节开奖。周鸿祎发文称，网上关于他送车的猜测有很多，他不是送汽车模型，关于送的是什么车，周鸿祎也给出了几个线索。邀请新用户下载纳米搜索APP，是获取纳米最为高效的方式。

    ​周鸿祎 ​新能源车 ​小米SU7

  • 周鸿祎：喷子说我百辆车没诚意 那是不知道中奖率有多高

    快科技2月5日消息，360董事长周鸿祎发布视频称，很多人喷我说百车行动没诚意，还没做就先喷，喷子都没有弄清楚来龙去脉。黄子韬的活动，只要关注了就可以参加抽奖，喷子觉得我这个需要邀请人太麻烦了，这些觉得麻烦的人，显然是低估了我们这个活动的中奖率了，也就是高估了邀约朋友的难度。我们现在这个活动，需要邀约两三个人下载纳米AI搜索才能成功。因为设了这个门槛，所以并没有像黄子韬那样有几干万人参加，现在一共有几十万人报名成功，分几轮下来，一共要送100辆车子，平均每个人是几千分之一的中奖率。我们用大数据统计做了一些研

    ​360百车行动 ​周鸿祎活动 ​纳米AI搜索

  • 100辆车 周鸿祎分享攻略：轻松提高几十倍中奖率

    快科技1月30日消息，360周鸿祎于1月26日在个人微博上发布了一则消息：他将免费送出100辆国产新能源汽车。在微博中，周鸿祎郑重承诺：说到做到，我决定免费送出100辆国产新能源车。只要支持我做这件事的网友，点赞、关注并成为我的粉丝，就有机会参与此次活动。从今天起开始接受报名，预计到正月15，也就是2月12号，将揭晓第一波幸运车主名单。”目前，这场备受瞩目的送车活动已经在纳米AI搜索APP上开启。参与者只需按照规则完成相应任务，就能有效提高自己的中奖率，让获得心仪汽车的机会大大增加。那么，如何才能提升中奖几率呢？周鸿祎?

    ​360周鸿祎 ​新能源汽车 ​送车活动

  • 100辆国产新能源车！周鸿祎送车活动 元宵节正式开奖

    快科技2月1日消息，日前，周鸿祎发布视频透露，千万网友瞩目的送100辆国产新能源车”的百车行动将于元宵节正式开奖，自己将尽可能挑不同的国产品牌汽车回馈粉丝。周鸿祎表示，抽奖送车不是在炫富臭显摆，是为了刺激消费，推动经济发展，去尽一个企业家的本分。也在替国产新能源行业摇旗呐喊，充当气氛组合拉拉队，希望更多的人在买车的时候能选择国产品牌。当然

    ​周鸿祎 ​百车行动 ​新能源车

  • 周鸿祎发起“纳米AI搜索100辆新能源汽车”活动

    1月26日，360集团创始人周鸿祎宣布发起“刺激消费推广国产品牌——纳米AI搜索送百辆新能源汽车回馈用户嘉年华”活动，送车活动1月26日开始在纳米AI搜索APP站内报名，预计2025年2月12日当天抽奖送出首批国产新能源车，此次活动预计将持续一年。周鸿祎表示，当前国家的经济导向是“创新多元化消费场景，促进消费扩量提质增效”，“我想送出100辆国产新能源汽车，为繁荣经济提振消费贡献微薄之力，同时，继续尽我所能推广国产新能源车。希望将纳米AI搜索打造成公众了解AI、学习AI、使用AI、掌握AI的入门产品，“希望通过本次活动，提升国产AI产品的人群覆盖度，提高公众的AI认知和AI使用能力。

    ​周鸿祎 ​纳米AI搜索 ​新能源汽车

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM