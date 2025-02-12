周鸿祎抽奖送车连麦遭挂断 表示“自己不是骗子”

站长之家（ChinaZ.com）2月12日 消息:正月十五，正值元宵佳节，360集团创始人周鸿祎按计划启动了“免费送100辆车”活动的首场直播。此次活动的一个亮点是，他将送出首批20辆新能源车作为节日礼物。

直播活动于今日下午正式开始，周鸿祎在其个人账号上亲自参与。活动高潮部分，当他现场致电一位中奖车主，准备通知对方喜讯时，却遭遇了一个意想不到的情况。

这位车主在直播连麦中，听到自己中奖的消息后，反应平淡，仅简短回应“知道了”，便迅速挂断了电话。这一举动让直播间的气氛瞬间凝固。

为了展现诚意，周鸿祎并未因此放弃，他再次致电这位车主，并明确表示:“我们不是骗子。”然而，对方的态度依然冷淡，声称自己正在忙于工作，再次挂断了电话。这一连串的遭遇，让直播现场的工作人员和周鸿祎本人都感到十分惊讶。

据了解，本次抽奖送出的车辆为小鹏汽车的MONA M03车型。此前，周鸿祎曾亲自前往小鹏汽车门店探店，并预订了20辆车用于此次活动。

关于此次送车活动的初衷，周鸿祎曾在直播中透露，这是为了回馈粉丝以及推广国产新能源车。他强调，作为360集团的创始人兼董事长，自己是一个有责任感的企业家，承诺过的事情一定会兑现。他坚决否认此次活动是为了骗取流量。

（举报）