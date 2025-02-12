抖音副总裁李亮回应摆拍视频乱象：不做标识 按违规处理

站长之家(ChinaZ.com) 2月12日 消息:近日，针对短视频平台中频繁出现的摆拍内容乱象，抖音集团副总裁李亮公开发文回应，明确了平台对于摆拍内容的治理态度和措施。

李亮表示，抖音平台对摆拍内容的治理是坚决而明确的。他强调，所有摆拍内容在发布时均需进行标识，对于未做标识的摆拍内容，平台在核实后将按照违规处理。然而，他也坦诚地指出，识别摆拍内容存在一定的难度，即使是专业媒体有时也会误将段子当作新闻进行报道。

为了应对这一挑战，抖音平台已经采取了一系列治理措施。当某个事件在平台上达到一定热度或收到用户举报时，平台会主动联系当事人进行核实，或者请当地媒体进行调查。在明确结论得出之前，相关内容会被暂停推荐，以防止误导更多用户。

李亮还分享了抖音平台目前的治理流程，并呼吁媒体和当地相关机构能够积极参与共治，为平台提供及时有效的信息，帮助平台更准确地识别摆拍内容。

此外，抖音平台在2024年5月发布了《抖音关于实行热点内容核实机制的公告》，对摆拍内容进行严厉整治。公告要求，除了真实热点事件外，所有演绎内容均需要在显著位置或以显著形式进行标注，明确告知用户该内容为虚构演绎，仅供娱乐。

对于疑似演绎而未打标的内容，平台会下发提醒通知。若提醒后仍未打标，平台将视情况采取内容下架、账号处罚、强制标注等措施。对于因未打标而造成公众、媒体误解的账号，平台将视情节严重程度给予全面禁言30天至无限期封禁等处罚。

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