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华为新春影片《圆圆的饺子》上映 由Mate 70系列拍摄

2025-01-21 08:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:近日，华为发布了一部新春主题影片《圆圆的饺子》，该片由华为最新旗舰手机Mate70系列拍摄完成。影片讲述了一位卡车司机父亲与儿子在春节期间的特殊经历，展现了一段温馨感人的团圆故事。

影片中，卡车司机父亲带着放寒假的儿子一同跑车，原本计划在海南岛过年。然而，在准备包饺子的时刻，儿子突然流下眼泪。面对父亲的询问，他坚强地否认是想家或想妈妈，只是默默地说了一句:“不知道妈妈今天有没有吃饺子。”这句话触动了父亲的心弦，他决定立刻开车带儿子回家，只为在除夕夜的最后一刻，亲手将饺子送到在高速路收费站值班的妻子手中，实现一家人的团圆。

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影片的结尾，一系列温馨的家庭团圆画面逐一呈现，伴随着文字“团圆，是中国人最朴素的浪漫”，让人倍感温暖。自影片上映以来，不少网友在观看后深受感动，纷纷留言表示被影片中的情感所打动，甚至有人感动落泪。

值得一提的是，影片中融入了大量红色元素，如红色卡车、红色“福”字、红色对联等，不仅增添了节日氛围，还充分展示了华为Mate70系列首发的红枫原色影像技术实力。该系列手机拥有150万多光谱通道，能够捕捉丰富的环境光谱信息，并赋能给主摄、超广角和长焦微距摄像头，使得色彩还原准确度大幅提升120%。

在视频拍摄方面，华为Mate70系列同样表现出色。它首发了AI电影质感引擎，使得AI视频降噪达到100%提升、AI色彩引擎120%提升、AI实时HDR提升146%，为用户带来了更加优秀的视频拍摄体验。

这部影片不仅传递了华为Mate70系列的影像实力，更以温情的故事触动了无数观众的心弦。在这个新春佳节，让我们一同感受团圆的温暖与幸福。

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