Instagram宣布推出CapCut 克隆版创意视频编辑应用Edits

Instagram负责人Adam Mosseri近日宣布了一款名为Edits的全新创意应用。这款预计于2025年3月13日上线的应用不仅对标字节跳动旗下的CapCut，更致力于为创作者提供更全面的创意工具集。

据Mosseri介绍，Edits的功能范畴远超传统视频编辑应用。该应用整合了专门的灵感标签页、创意想法记录功能、高质量相机模块、完整的视频编辑工具集，以及草稿分享功能。在性能分析方面，Edits提供了实时数据仪表盘，能够细分关注者与非关注者的参与度，并追踪用户的内容跳过率。技术层面，应用将支持绿屏和视频叠加等创作者常用功能。

Mosseri透露，Meta已经筹备这款应用数月之久。虽然Edits将与CapCut形成竞争关系，但其市场定位更为独特，瞄准特定创作群体的同时提供更广泛的创意工具支持。目前，该应用已在iOS App Store开放预订。

值得注意的是，这款应用的推出时机恰逢TikTok及其关联应用在某些市场面临不确定性之际。尽管如此，Mosseri强调Meta的首要任务始终是为创作者提供最优质的工具支持。通过Edits的推出，Instagram进一步完善了其创作者生态系统，为内容创作者提供更专业和全面的创作环境。

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