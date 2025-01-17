华为新春影片《圆圆的饺子》即将上映 由Mate 70系列拍摄

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:华为终端官微近日宣布，由华为Mate70系列智能手机拍摄的新春影片《圆圆的饺子》将于1月21日正式上线。这部影片的海报展示了一对父子坐在卡车上深情对视的场景，预示着一段温馨感人的故事即将展开。

华为强调，团圆是中国人内心深处最真挚的情感表达，每个人的回家之路都如同一部充满情感的大电影。此次选择在新春佳节之际推出《圆圆的饺子》，旨在通过华为Mate70系列的卓越摄影能力，捕捉并传递这份浓厚的家庭温情。

回顾华为Mate70系列的发布历程，该系列手机于去年11月震撼登场，共推出了Mate70、Mate70Pro、Mate70Pro（特别版）以及Mate70RS非凡大师四款机型。其中，Mate70Pro在影像方面尤为出色，搭载了包括5000万像素超聚光摄像头、4000万像素超广角摄像头、4800万像素超聚光微距长焦摄像头以及150万多光谱通道红枫原色摄像头在内的豪华配置。

华为Mate70Pro凭借AI电影质感引擎和150万多光谱通道技术，实现了视频质感的显著提升。它能够准确识别全局色彩信息，使得拍摄的视频色彩更加接近真实场景，为用户带来更加沉浸式的观影体验。

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