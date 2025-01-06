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Apple Intelligence占用空间暴涨，AI功能让存储和电池成负担

2025-01-06 10:17 · 稿源：站长之家

Apple Intelligence，自2024年9月推出以来，其存储需求引发了用户的关注。

根据9to5Mac的报道，这一功能自发布以来，设备存储占用不断增加，从最初所需的4GB可用空间激增至7GB，几乎是原先占用空间的两倍。存储需求的激增最早出现在12月推出的iOS18.2和macOS Sequoia15.2版本中，这些更新扩展了Apple Intelligence的第一批功能，包括生成式AI功能“Image Playground”和“Genmoji”。这两项功能允许用户根据提示创建图像和自定义表情符号。

苹果、 iOS 18、Apple Intelligence

存储需求的增加与Apple Intelligence在设备上直接处理数据有关。为了支持这些生成式AI功能，处理模型必须存储在设备本地。这也是为何只有配备M1或更高版本的苹果芯片（如A17）的设备才能使用这些功能，虽然其他芯片可能也能支持，但苹果希望AI功能尽可能顺畅运行。尽管这种设备端处理增加了隐私保护，防止数据传输到云端，但也意味着每次功能更新都可能使设备的可用存储减少。

除了存储问题，Apple Intelligence的电池消耗也引发了用户的不满。目前，许多人并不热衷于使用这些AI功能。早些时候，SellCell的一项调查显示，73%的iPhone用户认为Apple Intelligence几乎没有为他们的手机体验带来任何价值。尤其是它所提供的功能，像是新闻文章的错误摘要，并未能激发用户的兴趣，反而增加了设备的存储占用和电池消耗。

随着苹果计划对Siri进行AI改造，并且在未来的操作系统更新中继续依赖人工智能，Apple Intelligence的存储需求可能还会进一步攀升。用户如何权衡这些AI功能所带来的利弊，仍然是一个值得关注的话题。

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