AI日报：阿里入局AI眼镜；套壳AI产品TypingMind赚百万美元；DeepMind天才科学家去世

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、阿里入局AI眼镜:与雷鸟达成战略合作

雷鸟创新与阿里云在上海签署独家战略合作协议，旨在共同推进AI眼镜技术的发展。这一合作将结合阿里云的通义系列大模型与雷鸟的硬件制造能力，推动AI眼镜在消费市场的应用，提升用户体验。雷鸟计划于1月7日发布V3AI拍摄眼镜，宣称其技术将超越市场竞争对手Meta。

2、DeepMind天才科学家去世，AI圈无比惋惜

近日，谷歌 DeepMind 的研究科学家 Felix Hill 因精神疾病不幸去世，享年41岁。作为一位杰出的 AI 学者，他的离世引发了广泛的关注与哀悼。Felix 在与抑郁症的斗争中，尽管取得了显著的学术成就，但内心的痛苦始终未能战胜。

【AiBase提要:】 💔 AI 科学家 Felix Hill 因抑郁症去世，享年41岁，引发广泛哀悼。 🧠 Felix 在博客中坦言，AI 领域的压力让他身心俱疲，呼吁关注心理健康。 🤝 同事好友纷纷表达对 Felix 的怀念，强调心理健康在科技行业的重要性。

3、20个月赚100万美元!套壳大模型聊天工具TypingMind怎么做到的?

Typing Mind 是由独立开发者 Tony Dinh 创建的一款第三方工具，旨在提升 ChatGPT 的使用体验。自2023年3月推出以来，TypingMind 在短短20个月内实现了100万美元的年度收入，标志着其商业模式的成功转型。Tony 认识到订阅业务的重要性，积极拓展市场，与客户建立深厚关系，并进行合规性认证，以增强客户信任。

【AiBase提要:】 💰 TypingMind 在20个月内成功实现100万美元的年度收入。 🤝 公司签下多个大额 B2B 合同，开启新业务模式。 🛡️ 为了顺利开展 B2B 业务，Tony 投资进行多项合规性认证。 详情链接:https://news.tonydinh.com/p/nov-2024-my-first-million

4、DiffSensei:自动将书面故事转换为漫画风格的人工智能系统

DiffSensei是一种创新的人工智能系统，能够将书面故事自动转换为漫画风格，展现了AI在漫画创作领域的巨大潜力。由北京大学、上海人工智能实验室和南洋理工大学联合研发，该系统结合了扩散模型与大型语言模型，确保角色外观一致性并控制漫画页面布局。

【AiBase提要:】 🖌️ DiffSensei利用多模态模型和LoRA技术，确保漫画角色在每个面板上的一致性。 📚 研究团队创建了MangaZero数据集，包含43000多页漫画和427000个面板。 🚀 DiffSensei有潜力简化漫画制作过程，为艺术家和出版商提供新的创作工具。 项目入口：https://top.aibase.com/tool/diffsensei

5、国产AI芯片再突破:通义千问大模型成功部署黑芝麻智能车规级芯片

阿里云与黑芝麻智能的合作标志着国产AI芯片在智能汽车领域的重要进展。通义千问大模型成功移植至黑芝麻智能的车规级芯片，支持离线多轮对话，提升了人机交互体验。未来，双方将继续推进技术适配，助力智能出行的发展，展现了国产科技在智能汽车领域的创新潜力。

【AiBase提要:】 🚀 阿里云的通义千问大模型成功部署在黑芝麻智能的车规级芯片上。 🤝 黑芝麻智能与斑马智行的合作将智能座舱与智能驾驶系统整合到单一芯片。 🔮 阿里云计划继续推进大模型与新一代华山A2000系列芯片的适配。

6、微软推新模型LAM:让AI实现真实操作

微软研究团队推出的“大型行动模型”（LAM）是一项突破性的人工智能技术，能够自主执行Windows程序，超越传统AI的对话能力。LAM通过理解多种输入形式(文字、语音、图像)并将其转化为详细的执行计划，展现出更高的任务完成率和更快的执行速度。在测试中，LAM的成功率达71%，明显优于GPT-4o的63%。尽管面临技术和监管挑战，LAM的推出标志着AI助手向更积极的角色转变，能够更好地协助人类完成实际任务。

【AiBase提要:】 🌟 LAM 能够自主执行 Windows 程序，突破传统 AI 只会对话的局限。 ⏱️ 在 Word 测试中，LAM 成功完成任务的概率达到71%，比 GPT-4o 的63% 更高。 📈 研究团队通过数据扩展策略，将任务计划对的数量增加到76，000对。

7、NVIDIA发布ChipAlign:实现LLM与芯片专用模型完美融合

在科技迅速发展的背景下，NVIDIA推出的ChipAlign旨在解决大型语言模型（LLM）在芯片设计领域的挑战。通过创新的无训练模型合并策略，ChipAlign成功融合了通用和芯片特定的LLM，显著提升了性能。其在多个基准测试中表现出色，展示了这一技术在专业领域的广泛应用潜力，预示着AI技术的未来发展方向。

【AiBase提要:】 🌐 NVIDIA通过无训练的模型合并策略，成功结合了通用和专业领域的LLM优势。 📈 在指令跟随和领域特定任务中，ChipAlign分别实现了26.6%和6.4%的性能提升。 ⚙️ 这一技术不仅解决了芯片设计中的挑战，还有望应用于其他专业领域。

8、斯坦福大学开源AI写作系统:一键生成高质量长文，科研写作新突破

斯坦福大学最新开源的STORM&Co-STORM系统在人工智能写作领域取得了重要进展。该系统通过简单的主题输入，整合多源信息，快速生成高质量的长篇文章，显著提升科研写作的效率和质量。核心技术包括必应搜索和GPT-4o mini的支持，用户可选择不同模式进行交互。

【AiBase提要:】 🧠 STORM&Co-STORM系统通过简单主题输入，生成整合多源信息的高质量长文，提升科研写作效率。 🤖 Co-STORM通过多智能体对话和动态思维导图，改善信息搜集整合中的遗漏问题，增强学习效率。 🌍 该系统目前仅支持英语交互，未来可能扩展至多语言能力，标志着个性化信息获取的新时代。 论文:https://www.arxiv.org/pdf/2408.15232

9、报道称英伟达GB300AI服务器或将于今年Q2发布，水冷散热需求显著提升

英伟达的GB300AI服务器正在研发中，预计将在2023年第二季度发布，并在第三季度进入试产阶段。这款服务器的散热设计将显著提升，主要依赖水冷系统以应对高性能计算的热量挑战。GB300服务器将搭载最新的B300GPU，FP4性能大幅提升，同时内存规格也将升级至288GB，整体性能得到增强。

【AiBase提要:】 🚀 GB300AI服务器预计在2023年第二季度发布，第三季度进入试产阶段。 🌊 新服务器将采用水冷散热设计，主板风扇数量减少，散热需求显著增加。 💲 顶配GB300服务器的价格预计将远超当前GB200NVL72服务器，定位更高端市场。

10、微软即将推出迷你AI PC，带来更多AI功能

微软即将发布的迷你电脑将为Windows11引入多项AI功能，包括智能回忆和AI图像生成。这些新设备的推出，尤其是华硕和Geekom等厂商的参与，标志着微软在与苹果的竞争中正寻求技术上的领先。

【AiBase提要:】 🌟 微软的新迷你电脑将支持C o p i l o t Plus和多种AI功能。 💻 华硕和Geekom成为首批推出支持C o p i l o t Plus的迷你电脑制造商。 📅 CES展会将展示各大OEM厂商的新产品，值得期待。

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