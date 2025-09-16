苹果iOS 26正式版推送：液态玻璃设计引争议 25款机型能升

首页 > 热点 > 关键词  > iOS26最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:今日，苹果公司正式面向用户推送了iOS26正式版更新，此次更新包大小约为8GB（不同机型存在差异）。在兼容性方面，iOS26适配第二代iPhone SE及之后发布的共25款机型，其中，最新发布的iPhone17系列和iPhone Air更是出厂便预装了该系统。

UI迎史上最大升级！苹果iOS 26 正式版更新推送： 25 款机型能升

此次iOS26的更新堪称苹果系统UI设计史上的一次重大变革。它采用了全新的Liquid Glass（液态玻璃）设计语言，这是自iOS7以来幅度最大的设计更新，为锁定屏幕、主屏幕、控制中心以及各类App带来了焕然一新的视觉体验。具体来看，锁屏时间能够自动调整大小，锁屏壁纸还可呈现出逼真的3D立体效果，为用户带来更具沉浸感的视觉感受。

Liquid Glass设计语言不仅在视觉上独具特色，还具备强大的交互性。它能够折射光线，并通过镜面高光动态响应用户的动作，当用户调用选项或切换界面时，系统会给予相应的视觉反馈。此外，系统内的各种UI按钮也都围绕液态玻璃和圆角进行设计，整体风格更加统一，交互也更为灵动。

除了UI设计的重大升级，iOS26还为相机、照片、钱包、CarPlay车载等多个应用带来了多项实用增强功能，进一步提升了用户的使用体验。

