苹果宣布美国制造计划：投6000亿美元布局

2025-08-07 08:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:近日，苹果公司首席执行官库克在社交平台发布重磅消息，苹果公司决定在未来四年内大幅扩大对美国的投资规模，总额将攀升至6000亿美元，并同步启动“全新的美国制造业计划”。此举不仅将为美国创造大量就业岗位，还将有力推动先进制造业在美国本土的发展。

今年早些时候，苹果公司就已许下承诺，未来四年内在美国投入5000亿美元用于布局美国制造产业。如今，公司在此基础上再度追加1000亿美元投资，使得总投资额达到惊人的6000亿美元。

苹果投 6000 亿布局美国制造：库克这回下血本了

库克在声明中自豪地宣称:“我们很荣幸地宣布，未来四年，苹果在美国各地的投资将增加到6000亿美元，并正式启动全新的美国制造计划。”该计划涵盖多个方面，其中包括与美国各地10家公司展开全新合作，这些合作企业所生产的零部件将应用于全球销售的苹果产品。

据了解，苹果此次推出这项计划的核心目标是将先进制造业引入美国。目前，苹果已确定了一系列合作伙伴，包括康宁、Coherent、GlobalWafers、Applied Materials、Amkor、德州仪器（Texas Instruments）、三星、GlobalFoundries以及博通等业内知名企业。

值得一提的是，苹果公司计划从“美国制造计划”的资金中专门划拨25亿美元，用于深化与康宁公司的合作。双方将携手在肯塔基州工厂打造全球规模最大、技术最为先进的智能手机级生产线。

苹果公司还透露，未来全球销售的iPhone和Apple Watch所使用的盖板玻璃，将很快实现100%美国本土生产。不仅如此，苹果与康宁还将联合开设“苹果 - 康宁创新中心”，专注于研发先进材料以及下一代制造平台，为美国制造业的技术升级注入强大动力。

